El borrador de Presupuestos de Almazán recoge unas cuentas de algo más de 8 millones de euros para el presente ejercicio. Se trata del Presupuesto consolidado, cifrado exactamente en 8.045.000 euros, que incluye el de la residencia municipal Nuestra Señora de Guadalupe, con algo más de un millón de euros.

La cifra, la más importante de cuantas maneja al año el Ayuntamiento, es similar al Presupuesto de años anteriores, con 7,9 millones el pasado año, y 7,8 el ejercicio precedente, en ambos casos incluyendo la partida para la residencia. El alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, ex del PP y Cs, hoy no adscrito y miembro de la PPSo, prefirió no ahondar en el desglose de las cuentas, aduciendo que acababan de ser trasladadas a los grupos, pero sí destacó dos cuestiones. De un lado, la partida de inversiones que hay previstas y, de otro, la reducción de la deuda en las arcas municipales.

El Presupuesto prevé unas inversiones reales de 1.630.000 euros, lo que supone más del 20% del Presupuesto, según el responsable municipal. No obstante, «la previsión es que las inversiones aumenten, casi hasta el punto de doblarse», auguró De Miguel, citando convocatorias a las que el Ayuntamiento se ha presentado en busca de ayuda económica. Entre ellas la principal es la de las ayudas del 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento. «Si recibimos un millón de euros del Estado, este capítulo se podría doblar», dijo.

También se incrementan los gastos de personal, por las mejoras salariales que recoge el convenio colectivo y la subida para los empleados públicos en los Presupuestos Generales del Estado, aunque no cuantificó la partida.

El Equipo de Gobierno ha remitido ya el documento a los grupos de la oposición para que lo estudien, de forma que la próxima semana se aborde en Comisión de Hacienda.

En el apartado de situación financiera, el alcalde destacó la gran reducción de la deuda municipal en estas dos últimas legislaturas, la cual ha bajado casi a la mitad. Según los datos facilitados por el dirigente municipal, esta deuda se cifraba en 2011 en algo más de 3,5 millones de euros, que ahora han bajado a 1,5 millones. Registros que, en opinión de De Miguel, «significan que podemos presumir de solvencia económica».

Asimismo, el Ayuntamiento dispone de un superávit de tres millones de euros, lo que «nos permitirá emprender cualquier inversión extraordinaria que pueda surgir», en palabras del político, que citó la nueva plaza de Gran Vía. A estos tres millones de superávit hay que añadir casi otro millón más de superávit de la residencia.

El alcalde confía en que la próxima semana queden vistos para sentencia la próxima semana, de forma que pueda convocarse pleno el último lunes de mes, día 25, para su aprobación. La sesión ordinaria de febrero –primer lunes– se pospuso porque no estaba lista la documentación.

Estos son los últimos Presupuestos de la legislatura, tras un ejercicio en que el PSOE cambió la tónica de su voto. El grupo de Jesús Cedazo venía absteniéndose pero el pasado año votó en contra. Las cuentas salieron adelante con el respaldo de la concejal no adscrita Montse Torres, ex delPP, ya que el equipo de De Miguel está en minoría.