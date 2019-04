De Miguel será candidato a alcalde de Almazán, de nuevo por la PPSO

El actual alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, volverá a optar a la Alcaldía de la villa en las próximas elecciones municipales del 26M. Lo hará por tercera vez consecutiva y de nuevo por la Plataforma por el Pueblo Soriano, PPSO, como ya hiciera hace dos legislaturas. La formación sorianista eligió al candidato en la asamblea celebrada la noche del viernes en el centro cultural Tirso de Molina, donde se dieron cita unas 40 personas.

De Miguel se postuló como candidato después de «animar a personas muy válidas a que encabezaran esta candidatura» que declinaron el ofrecimiento, según sus palabras. En primera línea estuvo todo el grupo de concejales que le ha acompañado en la presente legislatura, entre ellos, Miguel Armillas, secretario general del partido y teniente de alcalde, quien se perfila de nuevo como número dos de la lista.

José Antonio de Miguel lleva dos legislaturas como alcalde y optará a una tercera reelección, de nuevo por la formación sorianista como hiciera en las municipales de 2011, cuando este veterano político funda la PPSO y abandona el Partido Popular, PP. En la legislatura actual se presentó bajo el paraguas de Ciudadanos, Cs, pero fue expulsado por el partido de Rivera por apoyar una moción a favor de las diputaciones, tras lo cual ha permanecido no adscrito desde 2016, como primer edil de Almazán y diputado provincial. Junto a él, también el resto de concejales del Equipo de Gobierno pasaron a no adscritos. El resurgimiento de la plataforma sorianista tiene lugar el pasado año, ante la cercanía de las municipales.

A falta de conformarse, la candidatura de la PPSO en Almazán incluirá otros dos nombres de concejales además de Miguel Armillas: los de Eva Armillas, concejal de Personal y Servicios; y Antonio Hernández, al frente de Urbanismo. Se apean Ana Ferrer, concejal de Cultura y Fiestas, y María García Gamarra, de Deportes.

La sorpresa puede venir de la mano de la ex popular Montse Torres, a quien el alcalde ha ofrecido formar parte de la candidatura. La también diputada es, asimismo, no adscrita tras la desbandada de parte del Grupo Popular en la institución provincial en 2017. Torres no está afiliada a la PPSO pero ha estado en varias reuniones en Almazán, donde el partido tiene su plaza fuerte. «Las puertas las tiene abiertas porque es una persona muy válida, pero no sé si aceptará o no. Es una decisión suya que tiene que comunicar en breve para completar la lista», apuntó De Miguel, quien no ve difícil poder conformar la candidatura para la que apuesta por gente joven, dijo.

Sobre el rival, cautela. El también número uno al Congreso se refirió únicamente al PSOE, del que dijo que «ganarle no es fácil porque el PSOE tiene un voto fijo en Almazán que responde. No está la cosa decidida pero lo vamos a intentar. Hay mucho trabajo hecho, y también pendiente y en marcha», añadió el alcaldable, citando la Muralla y la plaza de Gran Vía. Y, ya en harina electoral, abogando también por conseguir las Edades del Hombre para la próxima legislatura. De Miguel se batirá con el socialista Jesús Cedazo y Mónica Machín, candidata por el PP.

Trayectoria municipal

De Miguel lleva dos décadas en el Ayuntamiento de Almazán. Entró en 1999 en el equipo del popular José Luis Las Heras, con quien fue portavoz y teniente de alcalde. Luego repite con María Jesús Gañán en 2003, ocupando los mismos cargos en el Equipo de Gobierno, además de encargarse de Urbanismo y Hacienda.

En las municipales de 2007 continúa de número dos con Gañán, pero el PSOE de Ángel Núñez desbanca al PP del Gobierno municipal y De Miguel pasa a ejercer de portavoz de la oposición tras la dimisión de su compañera.

En 2011 se hace con el sillón de alcalde con mayoría absoluta y en 2015 empata con el PSOE, que deja en la oposición al ser apoyado por la concejal del PP.

La asamblea abordó también las finanzas del partido, con «poca liquidez» por lo que se sopesó la posibilidad de solicitar un crédito si no se consiguen suficientes aportaciones.