El Ministerio de Agricultura cede el silo de Almazán al Ayuntamiento de la villa a cambio del importe de todos los impuestos municipales cuyo coste total no llega a los 2.000 euros al año.

El Ayuntamiento de Almazán ocupará parte de las instalaciones del silo que hay en el municipio, propiedad del Ministerio de Agricultura a través del Fega. Se trata de un alquiler que ahora se hace efectivo, aunque en la práctica lleva ya «varios años» utilizando una nave durante los meses de diciembre y enero.

Por esta razón, la institución que dirige José Antonio de Miguel solicitó a la Secretaría General del Fega hace algún tiempo la cesión gratuita del silo, requerimiento que ha tenido respuesta positiva hace unos días, en la que se ofrece «la cesión de uso de todo el silo, siempre y cuando el Ayuntamiento se haga cargo de todos los gastos (incluidos tasas e impuestos del año 2017 y siguientes)», según fuentes municipales.

En la solicitud municipal se explicaba que el Ayuntamiento venía utilizando desde hace algunos años la nave anexa al silo «para montaje y arreglo de las plataformas que nos prestaban industriales de la villa, como carrozas para la cabalgata de los Reyes Magos, dejando vacía la mencionada nave una vez se desmontaban totalmente».

En la solicitud se añade que el Consistorio no dispone de lugares cerrados para poder guardar de forma continuada esas plataformas, a la vez que se pide que «reconsidere las medidas de cerramiento de cualquier tipo de acceso al interior de todos los espacios que componen la unidad de almacenamiento de Almazán, y aunque se tapien los de los silos, no se lleve a cabo el de la nave que estamos utilizando».

Al igual que los del resto de la provincia, el silo de Almazán está en desuso desde hace décadas y los intentos del Fega por venderlo han resultado infructuosos. El abandono ha hecho mella en las instalaciones, a las que se ha entrado a robar en más de una ocasión por lo que los accesos fueron tapiados con ladrillo.

Cumplido este primer trámite, el Ayuntamiento debe volver a solicitar al Fega la cesión de uso gratuita del silo, una vez que la Secretaría de Estado ha dado el visto bueno con la citada contraprestación. Petición en la que hará constar su compromiso en la asunción total de los gastos mientras dure la cesión, «ya sea el IBI, como la tasa de basuras y la de agua potable y saneamiento», según se aprobó en la última Junta de GobiernoLocal.

En las instalaciones se encuentran unas plataformas o remolques municipales para la cabalgata, así como los bancos de la iglesia de Santa María, que se trasladaron al silo mientras duren las obras que actualmente tienen lugar en la citada iglesia, según se comunicó al Ministerio.

El Consistorio sigue manteniendo en pie la oferta que hizo de compra del silo por 200.000 euros, no aceptada. Otro tanto le separa de incorporar al patrimonio municipal estas instalaciones, por las que el Ministerio pide algo más de 430.000 euros.

En estos momentos, y según la web del Ministerio de Agricultura hay abierto un procedimiento de adjudicación directa del silo, cuya subasta quedo desierta en su día. La fecha límite de presentación de solicitudes es el próximo 15 de diciembre.

El Ayuntamiento no oculta su interés en las instalaciones pero no está dispuesto a pagar el precio que pide, «porque son unas instalaciones inservibles y cada vez valen menos», según indicó el alcalde, ex del PP y de Cs y hoy no adscrito. La misma situación presentan las unidades de almacenamiento de Soria y de Aliud, con subasta desierta y en trámite de venta directa a quien le interese. En el caso del silo de la capital, el precio de venta directa es el más asequible de todos, ya que no llega a los 200.000 euros. Su emplazamiento, junto al Duero, le suma atractivo para quien, eso sí, estuviera dispuesto a invertir mucho dinero. Con respecto al silo de Aliud, el precio de venta es alto: 1,4 millones para las instalaciones agropecuarias más amplias.

Por último, el silo de La Rasa tiene abierta subasta pública para la que se pueden presentar ofertas hasta el 15 de enero de 2019. El valor de tasación de esta unidad de almacenamiento es de 1.197.902 euros.

Auténticos almacenes de cereal y motores de la economía en otro tiempo, los silos que hay repartidos por el país apenas tienen quién les quiera. Son contados los casos en que las subastas han encontrado postor. En la provincia de Soria ninguno.