El Ministerio resuelve un año después el caso de las ancianas separadas por la pensión

Los perceptores de una pensión no contributiva que sean hermanos podrán residir juntos en la misma residencia de ancianos sin miedo a perderla. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha modificado la normativa nacional, que consideraba esta convivencia como una misma unidad económica de convivencia y no permitía, hasta ahora, el cobro de esta pensión si otro de los miembros tenía ingresos suficientes.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha aceptado la petición que le formuló la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia, para cambiar esta norma ante algunos casos que se habían detectado en la Comunidad Autónoma. Esta situación la vivieron dos hermanas, ingresadas en la residencia de ancianos de Matamala de Almazán, que se tuvieron que separar el año pasado cuando una de ellas recibió una notificación de la Junta de Castilla y León, en la que se le comunicó que como ambas residían en el mismo domicilio y sus ingresos superaban los 8.900 euros anuales se le iba a proceder a retirar la pensión no contributiva.

La Consejería de Familia inició esta tramitación el pasado mes de junio y la respuesta del Ministerio de Sanidad, que se ha hecho extensiva al resto de comunidades autónomas, se comunicó el pasado mes de febrero. Justo un año después que las hermanas Garijo recibiesen el comunicado de la Junta en el que se les anunciaba de la retirada de la pensión no contributiva.

El secretario general de la Consejería de Familia, Jesús Fuertes, manifestó ayer su satisfacción porque el Ministerio ha reconsiderado los criterios, «porque se estaban produciendo situaciones injustas, no se daba en muchos casos, pero ocasionaba un problema y un perjuicio a aquellos que lo tenían», puntualizó.

La injusta separación de las hermanas Garijo generó una movilización ciudadana, a través de una campaña de recogida de firmas, para solicitar al Gobierno la modificación de esta normativa. Una reivindicación en la que se involucró especialmente el PSOE.

En este sentido, los socialistas lamentarón que la solución a las pensiones no contributivas cuando se comparte residencia «llegue por la puerta de atrás y tarde para las hermanas de Almazán». Una de ellas, la que abandonó la residencia para que su hermana no perdiese la pensión no contributiva, falleció hace unos meses.

Los socialistas realizaron un trabajo parlamentario ante el Congreso para modificar la norma, pero no lo consiguieron con una Proposición de Ley, iniciativa que fue vetada por el Gobierno del PP y obligó al partido a presentar una PNL en el Congreso, en esta ocasión con el respaldo de todos los grupos políticos.

El parlamentario socialista Javier Antón consideró ayer que «debemos ver el lado positivo de la resolución actual, pero lamentar que, una medida que era cuestión de sentido común y que movilizó a cientos de ciudadanos».

Para Antón, la medida que se les aplicó hace un año a las ancianas era «injusta» y recordó que en ese momento «la respuesta del Gobierno fue la de desoír la denuncia popular y también rechazar las herramientas parlamentarias vetando una Proposición de Ley y obviando la aprobación de un PNL aprobada por unanimidad».

El diputado socialista manifestó que «ahora hemos conocido que el Ministerio ha resuelto que compartir residencia no se puede considerar una unidad familiar y debemos sentir que es el resultado de esta presión iniciada por las dos hermanas y sus representantes, reforzada por cientos de vecinos y vecinas con sus firmas de apoyo y respaldada por el PSOE».

Antón quiso reconocer el protagonismo e implicación de la ciudadanía canalizado a través de la plataforma change.org, con una recogida de firmas impulsada por Ángel Martín Vizcaíno, representante de una de las hermanas, que encontró una gran respuesta ciudadana.

El Grupo Socialista en el Congreso ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa de aceptar el veto del Gobierno, a la toma en consideración de la proposición de ley socialista sobre modificación de la regulación de la unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y mantenimiento en el percepción de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

El Grupo Socialista calificó de «inadmisible» el argumento esgrimido por el Gobierno, además del de que comportaría un incremento de gasto público, que «la ley de pensiones no contributivas, al condicionarlas a los recursos familiares, intenta acabar con los casos de sobreprotección social».

Con su iniciativa, los socialistas trataban de evitar la expulsión como beneficiaria de la pensión de personas que cumplen con los requisitos de falta de ingresos establecidos en el ordenamiento de la Seguridad Social. Este fue el caso, denunciado por los socialistas, de dos hermanas de Almazán, que se vieron obligadas a renunciar a vivir en la misma residencia, para no perder su pensión no contributiva.