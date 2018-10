Montenegro se suma a los pueblos con ordenanza micológica municipal

El Ayuntamiento de Montenegro de Cameros cuenta desde esta semana con su ordenanza fiscal reguladora de aprovechamientos micológicos, una vez que se ha aprobado definitivamente y se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.

La ordenanza regula el aprovechamiento micológico en los montes número 144 y 145 de la CUP del término municipal de Montenegro, así como al monte comunal y a las fincas o montes patrimoniales, propiedad del Consistorio. Estos montes se encuentran dentro del Coto de Urbión, constituido, en esta campaña junto con las localidades de Covaleda, Duruelo de la Sierra, Vinuesa, Molinos de Duero y Salduero.

El Ayuntamiento de Montenegro aprobó inicialmente esta ordenanza en un pleno que celebró el pasado mes de junio y tras pasar el periodo de alegaciones se ha aprobado definitivamente. La ordenanza recoge los precios que deben abonar los recolectores que quieran coger setas en los montes municipales de este término municipal. Unos precios que están en sintonía con el resto de tarifas que han aprobado el resto de los cinco pueblos que forman este coto.

El límite de recogida de kilos está establecida en 30 kilos diarios. Los aprovechamientos recreativos o de autoconsumo no podrán superar los cinco kilos de setas silvestres por persona y día. Los precios oscilan entre los cinco euros para los permisos recreativos para personas foráneas para dos días consecutivos, hasta los 300 euros que tendrán que pagar también los forasteros por un permiso de comercialización para toda la temporada. Los empadronados en Montenegro, con más de un año de antigüedad, no tendrán que pagar por un permiso recreativo, mientras que tendrán que abonar 10 euros por los permisos comerciales. Las personas vinculadas a Montenegro tendrán que abonar 20 euros por los permisos recreativos y 150 euros por los comerciales. Se considera personas vinculadas a los empadronados con menos de un años de antigüedad, los no empadronados hijos del pueblo, así como sus cónyuges o vinculados por análoga relación afectiva y descendientes de los mismos hasta segundo grado, a los que se suman los vecinos titulares de una vivienda en Montenegro.

El Ayuntamiento de Montenegro de Cameros considera que el comercio de los aprovechamientos micológicos genera riqueza económica en el municipio, por lo que ha sido necesario establecer un conjunto de medidas que contribuyan a la conservación de las especies micológicas. El objetivo es conseguir un aprovechamiento económico y ordenado sostenible, a pesar de su estacionalidad. Precisamente esta campaña no ha sido muy fructífera y ha estado marcada por la ausencia de lluvias y la llegada de las bajas temperaturas este fin de semana.

Las personas interesadas en tener esta autorización deberán presentar la solicitud en las oficinas municipales. No obstante, los municipios que han constituido el Coto de Urbión, dentro de las normas de regulación que establece el Decreto Micológico de Castilla y León, disponen de enlace en internet, desde el que se pueden expedir los permisos de recolección de setas.