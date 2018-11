La Diputación mira con expectación el avance de la futura redacción de las normas provinciales, a pocos días de que se haya abierto el plazo de alegaciones del documento inicial de estas normas. Un paso más en esta dilatada tramitación que ha causado «cierta sorpresa» en la corporación provincial, puesto que la Junta «no ha comunicado nada».

La redacción de estas normas compete a ambas administraciones, que asumen su coste de forma conjunta, según recordaron ayer fuentes de la institución provincial. A finales del pasado año firmaron ad hoc un convenio de colaboración y en marzo se adjudicó la contratación de la redacción de estas normas, a la empresa Urbyplan, en 152.000 euros, licitada por la Junta.

El nuevo planeamiento tiene una importancia considerable y es esperado con interés por muchos municipios, cuyos ayuntamientos se enfrentan diariamente a los problemas que les origina unas normas antiguas y «obsoletas», tal y como recordaba ayer el alcalde de Almazán y presidente de la Comisión de Planes en la Diputación, José Antonio de Miguel.

En la comisión celebrada ayer se facilitó a los diputados el borrador de este documento al que pueden presentarse alegaciones durante el plazo de un mes, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial de Castilla yLeón, Bocyl, el pasado 7 de noviembre. La página web de la Diputación ofrece un enlace con el avance de este documento inicial, «estratégico» para muchos pueblos, según indicaron fuentes de la casa.

Nada menos que el 70% de los municipios sorianos carecen de un planeamiento urbanístico propio, lo que supone el 70% de los que integran el mapa provincial. Los afectados por ello son, precisamente, los más pequeños por lo que el porcentaje poblaciones no es grande. Sí lo es el desarrollo que les puede suponer unas normas más acordes a las necesidades actuales, «que han cambiado en relación a las que había hace tres décadas», apuntó De Miguel, ex del PP y Cs, y diputado no adscrito, poniendo un ejemplo. «Un pueblo de Pinares y otro del sur no tienen las mismas necesidades. En Soria hay zonas muy diferentes, una con tradición agrícola y otra más forestal, que puede tener más vistas quizá al turismo», apunta el corporativo. «Las normas no pueden ser las mismas», añade, poniendo como ejemplo «los auténticos problemas que le supone a un pequeño agricultor hacer una cochera en su pueblo con las normas actuales.

Tiene que irse a medio kilómetro del pueblo y solo llevar el agua y la luz acaba suponiéndole más dinero que levantar la cochera».

La antigüedad de estas normas estrangula el desarrollo de iniciativas empresariales «y de contenido económico», según se ha manifestado en ocasiones por parte de la Junta. También desde las organizaciones agrarias y por parte de los pueblos se ha dejado constancia de forma reiterada de las cortapisas que entraña el planeamiento actual para el desarrollo de muchas iniciativas. En este sentido, suelen ser frecuentes los problemas derivados de cuestiones relacionadas con las distancias de explotaciones.

La Diputación va a solicitar una reunión con la empresa que ha redactado el borrador para hablar del contenido del plan y de un proceso que se antoja largo. No habrá nuevas normas hasta dentro de más de dos años según los plazos previstos, que consta de cuatro fases parciales.

Ahora se está en la primera pero es la más importante porque este periodo de alegaciones marcará la redacción definitiva del plan.