Muñoz:«Primero tenemos que repoblar antes de poner tiendas»

«Primero tenemos que repoblar antes de poner las tiendas», manifestó ayer el presidente del Centro Comercial Abierto y el vicepresidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León, Jesús Muñoz, quien calificó de «utópico» el plan de ayudas al comercio rural que quiere implantar la Junta de Castilla y León para corregir el déficit comercial en determinados territorios de la Comunidad Autónoma.

Muñoz subrayó que el problema que tiene Soria, como el resto de Castilla y León, es poblacional y «no hacemos nada con primar al comercio sino hay nadie que pueda ir a comprar». En este sentido, el representante de los comerciantes hizo hincapié en la necesidad de apoyar la industrialización para crear empleo y contar con población. «Hay que buscar industria no tiendas, las tiendas ya vendrán luego», agregó.

Asimismo fue crítico con la iniciativa de la Junta y le reprochó que «tenía que haberse informado de la situación», a la vez que auguró que estas ayudas no van a servir para reactivar los pueblos porque, a su juicio, lo esencial es contar primero con la población que es la que demanda los servicios.

Muñoz consideró que las subvenciones que va a repartir la Junta de Castilla y León serán «muy golosas», pero indicó que las mismas tendrían que estar dirigidas a consolidar los negocios del pequeño comercio que se encuentran en funcionamiento, sin distinguir que se encuentren en el medio rural o en la ciudad, «porque el pequeño comercio no funciona como debería funcionar», significó. Agregó que una tienda abierta en un pueblo en el que residen una veintena de personas no puede subsistir y abogó por introducir cambios en la actividad. En estos términos se refirió al servicio que presta la empresa de logística social La Exclusiva, que lleva los pedidos a los clientes que residen en los pueblos, «eso me parece bien, mi padre iba a vender por los pueblos».

La Junta de Castilla y León está dispuesta a apoyar con subvenciones específicas, de hasta el 80% de la inversión, la creación de negocios que generen un abastecimiento permanente de artículos de primera necesidad en poblaciones del medio rural, según informaron fuentes de la Consejería de Economía. Para ello se va arbitrar una Lanzadera Financiera, que permitirá también a los comerciantes tener acceso a otro tipo de ayudas, que son compatibles, como la subvención de los intereses de préstamos bancarios.

La línea de ayudas que se está preparando también incluirá respaldo para el mantenimiento de negocios. En la actualidad el Gobierno regional trabaja en la elaboración de esta línea de ayudas que estará lista en el segundo semestre del año que viene con el objetivo de que los comerciantes puedan solicitar las ayudas.

Las iniciativas que quiere incluir la Junta en el marco del plan de abastecimiento comercial en el medio rural pueden ser complementarias con una estrategia que puede impulsar el turismo de compras. De hecho la figura del Comercio de Interés Turístico se va a promover con una línea de subvenciones de nueva creación que permitirá combinar su enfoque hacia el viajero con la demanda habitual de los vecinos residentes.

La Dirección General de Comercio de la Junta mantendrá una interlocución permanente con las asociaciones que representan los intereses del sector para intentar atraer proyectos de grandes cadenas, promover la implantación de franquicias o la utilización de sistemas cooperativistas, así como contactar con industrias locales o autonómicas para facilitar la provisión de mercancía a las tiendas existentes o a las de nueva apertura.