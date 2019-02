Navaleno no quiere cambiar sus fiestas al fin de semana

Un total de 387 personas han participado en la encuesta de carácter puramente informativo, y no vinculante, que el Ayuntamiento de la localidad pinariega de Navaleno ha llevado a cabo en estas últimas semanas, con el objetivo de tomar el pulso y consultar la opinión del vecindario ante la posibilidad de cambiar las fiestas de invierno, y que vienen celebrándose siempre de domingo a martes, para pasar a celebrarse de sábado a lunes.

Se trata de las fiestas que se celebran en honor al Dulce Nombre de Jesús y que han tenido lugar tan solo hace unos días en esta población pinariega y donde se desarrllan tradiciones tan singulares como el baile de la Jota. Los vecinos de Navaleno han tomado ya la palabra en esta encuesta, declinándose en contra de cambiar esta celebración al fin de semana.

«Ha sido una consulta meramente informativa, no era vinculante», explica el alcalde de la población Paulino Herrero, para quien la información obtenida «es muy valiosa para saber cuál es la opinión de la gente y así no tomar decisiones incorrectas. Es una información muy importante para el Ayuntamiento, que en caso de que tuviéramos que decidir nos vendría bien para saber qué hacer. En este caso, hemos visto que la gente mayormente no quiere cambiarlas, con lo que se quedan como están», señala Herrero.

Con 227 votos, el 57% del total de los participantes de esta consulta informativa han expresado su opinión sobre que no se produzca este cambio, frente a un total de 160 votos que han optado por la opción del fin de semana, algo que beneficiaría sobre todo a la población que vive fuera de Navaleno y que acude al municipio solo durante esos días.

La encuesta se ha llevado a cabo mediante dos vías diferentes, una de ellas a través de las redes sociales y otra por el método de una urna colocada en el propio Ayuntamiento. Esta última vía, la de la urna, es donde más votos se han obtenido con un total de 237 votos frente a los 150 que se han realizado a través de las redes sociales.

Concretamente, mediante Facebook, se han obtenido 70 votos a favor de mantener las fiestas como vienen celebrándose hasta ahora (domingo del Jesús), lunes (del Jesusito) y martes (los Capones) y 80 a favor de cambiarlas para que coincidan con fin de semana. A través de la urna colocada en el Ayuntamiento, han sido 157 las personas que han mostrado su opinión de no cambiar las fechas de las fiestas del Jesús y por el contrario, 80 personas han votado por la opción de pasarlas a fin de semana.

«En caso de que se hubiera dado una votación en la que se hubieran dado unos resultados contundentes a favor de cambiarlas, hubiéramos planteado esta cuestión en el pleno y después realizado un referéndum vinculante. Pero no ha sido el caso», concluye Herrero.