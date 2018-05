Nepas y Vozmediano eliminan los nombres franquistas en sus calles

Los municipios sorianos de Nepas y Vozmediano cambian los nombres de calles franquistas en respuesta a la petición que les formuló el partido político valenciano Compromís.

El año pasado, la formación política Compromís se puso en contacto, a través del Senado, con más de 2.000 municipios que poseían calles con nombres relativos al franquismo, en una campaña iniciada por Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado. Mulet apeló al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en estos municipios.

Esta campaña ha tenido efecto en Soria y los municipios sorianos a los que se les pidieron los cambios los han modificado hace unos meses.

Compromís también solicitó cambios en Medinaceli, donde aparecía las referencias a la plaza del Generalísimo, que se denomina ahora plaza Mayor. El alcalde, Felipe Utrilla, aseguró que los cambios se realizaron hace años. El regidor explicó que en alguna documentación catastral y en los listines telefónicos aparecía todavía el nombre de esta plaza como la del Generalísimo, que fue como se la llamaba entonces. Ahora se han comunicado estos cambios, pero aclaró que los errores no eran responsabilidad del Ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde de Vozmediano, Juan Carlos Rodrigo, (PSOE) confirmó que hace tres meses el pleno del Ayuntamiento modificó el nombre de la única calle franquista que quedaba en el municipio. De esta manera la calle General Mola ha pasado a llamarse calle Mayor. Rodrigo explicó que sí habían recibido la petición del partido político valenciano, pero el principal argumento que llevó a la corporación municipal a llevar a cabo estos cambios fue el de cumplir con la Ley de la Memoria Histórica. El alcalde significó que estos cambios no se habían realizado antes por los inconvenientes que conlleva el cambio de dirección para las personas que residen en esa calle. Ahora se ha cambiado para ajustarse al cumplimiento de la ley.

Por último, el alcalde Nepas, Raúl Redondo (PP), también ha modificado el nombre de una plaza del pueblo que aparecía en callejero con el nombre de plaza General Mola que ha pasado a llamarse plaza Mayor. Este Ayuntamiento soriano también recibió la petición del grupo político valenciano y no ha tenido ningún inconveniente en realizar las modificaciones para ajustarse a la Ley de la Memoria Histórica. El alcalde explicó que no se había realizado antes «porque pensábamos que ya se había inscrito antes y se habían hecho los cambios pertinentes, pero hemos visto que no se habían hecho y es lo que hemos procedido a hacer ahora, concluyó.