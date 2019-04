No adscritos y PP reprochan a Rey la falta de ejecución presupuestaria

La sesión plenaria de la Diputación Provincial de Soria correspondiente al mes de abril se celebró ayer con un marcado ambiente tenso. Las primeras discrepancias fueron palpables al dar cuenta el equipo de Gobierno de la liquidación del ejercicio 2018 de los presupuestos de la institución y del Patronato del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El presidente de la Diputación, Luis Rey, dio cuenta de los datos e indicó que la institución «crece en ingresos y en compromisos de gasto». Rey indicó que hay un remanente de tesorería de 27 millones de euros y quiso aclarar que de esa cuantía 17 millones se han integrado en la primera modificación presupuestaria realizada en la presente anualidad «para invertir en cosas de 2018». «Lo real serían nueve millones», añadió. «Es la conclusión de una ejecución tardía», reconoció, y es que al equipo de Gobierno le está «costando mucho que se termine de pagar a finales de año».

El portavoz de parte de los no adscritos, José Antonio de Miguel, comentó que mientras que a Rey «le parece buena noticia» que la institución «tenga 59 millones de euros de gastos comprometidos», esta cifra se sitúa «en menos del 60% del total». «A nosotros esta ejecución no nos parece razonable», aseguró. «Ha habido una vorágine de sacar convocatorias que han conllevado contrataciones y se nos quedan pendientes para otros ejercicios», lamentó. «Algunos no entendemos por qué están sin ejecutar, ya que algunas son de 2017. No es para dar saltos de alegría pero algunas de las causas están justificadas», añadió.

Por su parte, Ascensión Pérez, portavoz de los otros no adscritos, indicó que «la gestión es muy lenta, ineficaz y con falta de compromiso para esta provincia». «Es muy mejorable. No se ha hecho ningún proyecto importante para esta provincia, que generen empleo; sólo cosas pequeñas», aseguró.

«Tuvo mucha suerte», le dijo a Rey, «porque se encontró con una administración con deuda cero y bastantes remanentes». A esto, el presidente de la Diputación respondió que «no es suerte, señora Pérez, sino gestión».

Durante su intervención Pérez señaló que «esta provincia no está como para esperar». «La adjudicación sigue siendo muy baja; de lo que presupuestamos a los que adjudicamos va un abismo», lamentó.

El portavoz del Grupo Popular, Jesús Peregrina, se sumó a sus compañeros y habló de «baja ejecución». «Podría repetir lo mismo que le dije en el mismo pleno del año pasado, que este, con una ejecución del 59%, ha sido otro año en blanco», indicó.

Peregrina lamentó que «particulares y empresas no han tenido a tiempo las ayudas que se les habían concedido» y calificó la actitud de Rey de «postureo», palabra que repitió en varias ocasiones.

«Se van haciendo cosas pero cuando se saca adelante un presupuesto tiene que ser con la finalidad de ejecutarlo», explicó.

Ante las críticas, Rey comentó que «lo que no se ejecutó el año pasado del Plan Soria se va a ejecutar en este ejercicio».

La Diputación de Soria cerró el ejercicio 2018 con un superávit de 4,9 millones de euros y un remanente de tesorería de 27 millones de euros, con una liquidación del presupuesto que asciende a 3,7 millones y deuda cero.

La ejecución del presupuesto fue del 58% con los 47,2 millones de euros sobre los 80 millones a los que se elevó el presupuestos final tras la incorporación de los remanentes. Rey consideró cuando presentó estos datos, hace una semana, que este nivel de ejecución es «mejorable» e indicó que el ejercicio económico del año pasado se cerró con un gasto comprometido de 60 millones de euros, uno de los más elevados de la legislatura.

Otro de los puntos en el orden del día fue el expediente de modificación de créditos número 2/2019 del presupuesto, que contó con el visto bueno de los 25 diputados, aprobándose por unanimidad.

La modificación presupuestaria cuenta con un importe de 7.956.200 euros que se destinará principalmente a las áreas de empleo, carreteras y eficiencia energética y que se financia con 1.303.380 euros de nuevos ingresos procedentes de la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos y el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (Idae) para las diferentes líneas de actuación que contempla la modificación y 6.652.820 euros procedentes del remanente de tesorería de la institución provincial para gastos generales.

Con esta modificación, la segunda, la Diputación Provincial destinará 6.060.000 euros a carreteras, 848.000 euros a empleo y 1.048.200 euros a varios proyectos de eficiencia energética.