Norma despide a 18 obreros en la antesala de la fusión con Uniarte

Norma ha despedido a 18 trabajadores, según confirmó ayer el sindicato Comisiones Obreras. La rescisión de contratos se produce en el marco de fusión entre Norma Doors Technologies y Graells March y European Value Advisors SL, Puertas Uniarte, anunciada hace poco más de un mes.

El comité de empresa declinó hacer declaraciones al respecto, según transmitió a este periódico a través del citado sindicato, desde el cual también se guarda silencio sobre estos nuevos despidos. Por parte de CCOO, con la totalidad de representantes sindicales en el comité, tampoco se realizaron manifestaciones sobre el particular, descartando cualquier valoración. «Los trabajadores prefieren no decir nada y nosotros respetamos esta decisión, por lo que no se hace ninguna valoración», dejó claro el secretario general, Javier Moreno.

El sindicalista tampoco entró a comentar las razones de los despidos, si por causas organizativas o económicas. No obstante, fuentes de los trabajadores vinculan la decisión de la dirección de Norma con el proceso de fusión de ambas firmas que busca consolidar su expansión, tal y como trasladaron sus directivos en diciembre a la Diputación, accionista de Norma Doors. Así pues, la rescisión de estos 18 contratos tendría que ver con causas organizativas y una reestructura de la plantilla previa a la fusión. A ellos hay que sumar otros 15 despidos que hubo en el mes de diciembre. En aquel momento, el presidente de la Diputación, Luis Rey avanzó que la fusión iba a conllevar una reorganización de la plantilla. Entre ambas empresas, líderes en el sector de puertas, suman más de 350 empleados.

Desde finales de 2016, la nueva Norma pertenece a Lacus Group, de la familia Tarragó, de forma mayoritaria y con el 78% de las acciones. Un 18% del accionariado lo ostenta la Diputación de Soria, a la que representantes de ambas firmas trasladaron en diciembre el nuevo proyecto, con el que se prevé duplicar la facturación.

En aquel momento, y a falta de que los directivos empresariales presenten informes y proyectos sobre la fusión, los portavoces de los distintos grupos mostraron su respaldo a la unión de ambas compañías. La empresa pinariega es mayor en términos de productividad, mientras que Uniarte trabaja más con grandes superficies comerciales.