El notable aumento del padrón en Beratón es "impugnable"

Al alcalde de Beratón, Rufino Pérez, las cuentas no le cuadran. «Empadronados estamos 43, pero de ellos la mayor parte serán de Zaragoza porque vivimos 11 en el pueblo», asegura. La Oficina del Censo Electoral se dirigió recientemente al alcalde para que justifique el incremento en el censo electoral de su municipio, aunque afirma que ni él mismo lo acaba de comprender. «Yo no lo entiendo, ¿para qué? Yo la gracia no la veo», afirma. Y es que, según señaló, en la actualidad hay empadronados en la localidad un total de 43 personas frente a las 29 que contabilizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado año.

No obstante, el regidor sospecha cuál es el objetivo de este ‘movimiento’ poblacional. «Yo creo que es por las votaciones», indica, y añade que «querían mandar, pero aquí no ha aparecido nadie, ¿Qué hacemos con votar? ¿Para qué?»

Con la lupa puesta en el pueblo, si algún partido político impugna las candidaturas, la Oficina del Censo Electoral tendrá que resolver.

Detrás de las cifras y los empadronamientos están los antiguos hijos emigrados de Beratón que exigen su derecho a retornar y tomar las riendas del pueblo. Están agrupados en la candidatura integrada por dos personas que pretende representar a los antiguos emigrantes del pueblo que lo frecuentan de forma habitual, pero residen en otras provincias, como Zaragoza.

Es el caso de Eduardo Crespo, el candidato a alcalde. «Es gente que se fue del pueblo pero que ahora se pasan más de medio año allí y que quieren participar en el pueblo a la vista que las cosas se están haciendo con falta de tacto, digámoslo así», indica.

El candidato, que se presentará junto con otra integrante por las siglas del PSOE, aunque es independiente, asegura que dan el paso porque no están de acuerdo con la forma de gobernar del actual alcalde. «Lo que se quiere es que haya una buena armonía, la misma que siempre ha habido y últimamente se ha perdido», comenta. Crespo pretende «que el pueblo vaya para adelante». «Yo creo que las cosas se pueden mejorar bastante», añade.

Además, el candidato a la alcaldía explica que los nuevos empadronados tienen casa en el pueblo desde hace muchos años a pesar de que emigraron a comunidades como Aragón, mayoritariamente, País Vasco o Cataluña.

Duda de que la iniciativa sea impugnable ya que «todo el mundo tiene casa allí, va habitualmente y creo que tienen todo el derecho a participar en el pueblo».

Añade que ni siquiera todos los miembros del actual equipo de Gobierno, del Partido Popular (PP), residen durante todo el año en Beratón.

Al igual que en otros muchos municipios de la comarca, en Beratón la emigración fue una constante a lo largo del siglo pasado. Era tal la tendencia que el propio Ayuntamiento solicitó en una ocasión a la embajada argentina que propiciase una emigración masiva de sus vecinos.

El motivo eran las constantes negativas del Gobierno de turno a construir la carretera. La amenaza de marcha masiva dio resultado y propició que el municipio viera cómo se abría la vía de acceso a Beratón.