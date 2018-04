Ólvega frena las granjas de porcino por «sobrepoblación»

El Ayuntamiento de Ólvega frena la implantación de explotaciones de porcino en su término municipal porque entiende que existe una «sobrepoblación» de cabezas de cerdo, según explicó el alcalde, Gerardo Martínez.

Un problema que el Ayuntamiento detectó ya en 2016 y el año pasado sugirió a un promotor que presentó un proyecto para Muro que buscase otra ubicación con menos explotaciones en producción. Martínez indicó que la Junta de Castilla y León es la administración competente para autorizar la implantación de una explotación porcina, «pero nos pide al Ayuntamiento un informe», aclara el alcalde olvegueño. Y precisamente desde hace un par de años, el Ayuntamiento de Ólvega ha hecho constar en sus informes que remite a la Junta de Castilla y León, ante un proyecto de ampliación o instalación de granjas, que la actividad supone un «importante impacto» con perjuicio de los olores y la contaminación de aguas subterráneas.

Asimismo se ha solicitado a la Junta de Castilla y León que realice un estudio minucioso sobre una posible saturación de explotaciones en su término municipal y en la comarca. Aunque Martínez puntualizó que «no soy nadie para hablar de lo que pasa en otros municipios, sí creo que hay sobrepoblación en la zona».

La decisión del Ayuntamiento olvegueño de no incrementar el número de explotaciones de porcino en su término municipal es una de las medidas con las que contribuye a evitar la contaminación de los acuíferos y también de la cuenca del Val.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), en su informe reciente sobre el estado de la cuenca y del embalse del Val señalaba como uno de los problemas los vertidos de residuos ganaderos, a la vez que planteaba la necesidad de reducir la carga externa de los mismos con un plan de mejora de las prácticas ganaderas, concretamente en lo que se refiere al manejo de los citados residuos. Desde que se cerraron las puertas de las plantas de tratamiento de purines, los ganaderos realizan su eliminación en fincas, de acuerdo a la normativa exigida.

Por su parte, el Ayuntamiento de Ágreda no va a tomar ninguna medida en este punto. El alcalde, Jesús Manuel Alonso, aseguró que el Ayuntamiento de la localidad apoyará todas las licencias de granjas que cuenten con la autorización ambiental de la Junta de Castilla y León.

En este sentido aseguró que el Ayuntamiento no tiene competencias para decidir sobre la actividad de las granjas e insistió en que es la Junta la que concede las autorizaciones, «y tampoco nos compete a nosotros determinar si existe o no sobrepoblación en la zona». Para el regidor municipal debe ser la Junta de Castilla y León la que se manifieste sobre esta posibilidad. Además, el responsable municipal tampoco quiso hacer ninguna valoración sobre las recomendaciones de la CHE sobre que los vertidos de residuos ganaderos están afectado a las aguas del Val, al igual que los vertidos de la depuradora de Ágreda y Ólvega y la piscifactoría de Vozmediano. «No nos compete valorar informes sobre aspectos en los que no tenemos competencia».

Por contra, Alonso subrayó que el Ayuntamiento de Ágreda va a defender al sector porcino de los ataques de las administraciones públicas. «Entendemos que el porcino es un sector muy importante para la provincia de Soria y es uno de los pilares de la economía», puntualizó el alcalde.

En este sentido subrayó la gran pujanza y el incremento que ha experimentado el sector en los últimos años, «a pesar de que se le ha toreado precisamente en lo que se refiere al problema del estiércol». Recordó que con el cierre de las plantas de eliminación de purín, una de ellas ubicada en Ágreda, los ganaderos se encontraron con un problema. A su vez volvió a citar a la Junta de Castilla y León como la Administración que se encarga de regular la cantidad de vertidos de estiércol que permite esparcir en las fincas.