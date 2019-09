Ólvega impone el pañuelo de fiestas del Cristo a 35 futuros quintos

Algunos han dado sus primeros correteos pero ya saben lo que estar metidos en harina en las fiestas del Cristo. Un total de 35 niños de Ólvega recibieron ayer el pañuelo de fiestas en un acto que el Ayuntamiento incorporó hace unos años al programa y que congrega a numeroso público, especialmente familiares de los pequeños. Los nuevos peñistas eran todos nacidos en el transcurso del pasado año, por lo que la mayoría iban en brazos de sus padres y hasta en carrito.

El acto tuvo lugar en la plaza de España y corrió a cargo de los quintos y de miembros de la corporación, que colocan el pañuelo de fiestas a los pequeños. La imposición de pañuelos dejó escenas divertidas por parte de los protagonistas, algunos de los cuales no pudieron contener la emoción y derramaron sonoras lágrimas.

Esta imposición de pañuelos fue el acto más entrañable de todos los celebrados ayer, junto con la visita a los mayores de la residencia Virgen de Olmacedo, de titularidad municipal. La tercera edad volverá a ser hoy centro de atención en el homenaje que tendrá lugar en la plaza de España a los mayores del pueblo.

Novillada, encierros y un nuevo recorrido por los terrizos fueron otros de los actos que acapararon la atención en la segunda jornada del Cristo. Los premios del concurso a los mejores terrizos tardarán aún en llegar: no se sabrán hasta el día 17 por lo que los peñistas no descuidan sus locales ni su contribución al buen ambiente en fiestas. Vecinos y autoridades participaron en la procesión en honor al patrón, el Cristo de la Cruz a Cuestas, en el día grande de las fiestas, acto acompañado de la Banda Municipal y el grupo Trovadores de la Paz.

Las fiestas de Ólvega continuarán hoy domingo con un programa de actividades en el que se enmarcan nuevas citas taurinas, con encierro en dos sesiones, a las 11.30 horas y a las 20.15 horas, en ambos casos de la ganadería Hermanos Arriazu. La orquesta Vulkano se encargará de amenizar las veladas musicales. También se abrirá la exposición del concurso de fotografía y pintura.