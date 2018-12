La oposición reprocha a Rey la escasa ejecución presupuestaria

Los grupos políticos de la oposición en la Diputación Provincial esperan que el equipo de Gobierno introduzca algunos cambios en el borrador de presupuestos para su aprobación en la última semana del año y critican la escasa ejecución presupuestaria de Luis Rey al frente de la Institución.

Ayer se celebró la primera comisión con la que arrancó el debate presupuestario, después de que el pasado jueves el equipo de Gobierno presentase el borrador de las cuentas para 2019 que se eleva a 61,2 millones de euros.

El diputado no adscrito y presidente de la Comisión de Planes, José Antonio de Miguel, manifestó que «aun quedan algunos retoques», pero se mostró bastante conforme con el presupuesto que ha crecido considerablemente a causa de la llegada de los fondos del IDAE, para el cambio de alumbrado público en los pueblos. El equipo de Gobierno de Rey ha dado respuesta a las peticiones del presidente de la Comisión de Planes para contar con un presupuesto de 5,5 millones de euros que permitirán contar con una inversión total, tras la aportación de los ayuntamientos, de 8,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 700.000 euros, respecto al año anterior. «Con esto es fácil que nosotros no votemos en contra estos presupuestos», indicó De Miguel. En un primer borrador no se había contemplado las exigencias mínimas de inversión solicitada por De Miguel, por lo que hubo una modificación que ha afectado en recortes a obras previstas en los edificios del aeródromo y también al departamento de vías y obras.

En este sentido agregó que estos presupuestos son muy similares a los del año anterior, con la salvedad de que se cuenta con 8,5 millones de euros más por la subvención del IDAE. De Miguel planteó la necesidad de revisar algunas de las subvenciones que concede la Diputación como la que entrega a la Sociedad Anónima Deportiva Numancia, de 90.000 euros, «porque no me parece ético subvencionar a una sociedad que se reparte dividendos con el dinero de la Diputación».

Por último, De Miguel lamentó que la escasa ejecución presupuestaria de la Institución que apenas alcanza el 60% en el mes de diciembre. Se trata de partidas correspondientes a la inversión «porque todas las convocatorias de obras y planes se sacan muy tarde».

El portavoz del PP, Jesús Peregrina, criticó la partida económica para las obras de carreteras. Según la previsión elaborada por el grupo socialista, la partida para carreteras para 2019 desciende en 400.000 euros, en comparación con la del año pasado, que ya había descendido en un millón de euros, respecto al año anterior «y algunas carreteras están intransitables», puntualizó. Peregrina coincidió con De Miguel en las críticas a la escasa ejecución presupuestaria anual, «por lo que esperamos que haya remanentes, pero pensamos que no se van a emplear en carreteras porque el equipo de Gobierno ya ha anunciado que lo quiere invertir en internet». El portavoz popular echó de menos en el presupuesto de 2019 una cuantía para el Plan de Turismo y también la correspondiente para darle continuidad a proyectos que acometieron los ayuntamientos en 2017 con las subvenciones que se concedieron para la mejora de los entornos turísticos.

Por su parte, la diputada no adscrita, Ascensión Pérez, consideró que el borrador del equipo de Rey cuenta con muchas carencias. Destacó, en primer término, la falta de partida para inversión en banda ancha que «ha desaparecido y aunque sabemos que es un problema complejo hay que buscar fórmulas para solucionarlo y para ello hay que contar con financiación».

Pérez también echó de menos un Plan Estratégico de Turismo para definir actuaciones y promociones de la provincia y, sobre todo, «una apuesta decidida y con subvenciones directas a fondo perdido para vivienda para aquellos jóvenes que se quieran quedar en los pueblos». Para la alcaldesa de Almarza, la cantidad de 400.000 euros, que se incluye en los presupuestos «es insuficiente y si la Junta no saca ayudas para vivienda de protección oficial las debería poner a disposición de este colectivo la Diputación», significó.

Pérez coincide con sus compañeros de oposición de que la ejecución presupuestaria de Luis Rey al frente de la Diputación es «bajísima, pero no solo la de este año sino la de toda la legislatura».

El borrador de presupuestos de la Diputación Provincial para 2019 se eleva a 61,2 millones de euros. El incremento se refleja especialmente en el capítulo de inversiones que se eleva a 21 millones de euros, donde se han incorporado los 8,5 millones de subvención del IDAE que, aunque las obras se ejecutarán en varios años en nueve programas diferentes, se deben recoger al completo en la previsión del próximo año. De esta manera, el Presupuesto de la Diputación crecerá el año que viene un 14,5%, en comparación con el del 2018, que fue de 53,5 millones de euros, mientras que la inversiones lo harán en un 50%, cuando las de 2018 fueron de 14 millones.