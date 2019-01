Antonio Pardo retó ayer al presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco «a que diga la verdad» y que «no permita que otros mientan por él», en referencia a las palabras de la presidenta del PP en Soria, Yolanda de Gregorio, en las que aseguró que el ex popular había solicitado un puesto en las listas del PP a las Cortes de Castilla y León para ser procurador por Soria. Según la presidenta, esta petición se produjo en el transcurso de un comida.

«Yolanda de Gregorio miente deliberadamente», aseveró ayer Pardo, en un comunicado, en el que puntualizó que «siempre he ido con la verdad por delante y si eso fuera cierto no tendría ningún problema en reconocerlo. Por ello no voy a consentir que jueguen con mi honorabilidad».

Asimismo, Pardo dejó constancia que no hubo ninguna reunión el 4 de enero con los responsables del PP, fecha en la que dijo la presidenta que se produjo la citada petición, «estaba dedicado plenamente a mi trabajo siendo vísperas de Reyes», aclaró.

Al conocer las declaraciones de Yolanda de Gregorio, Pardo llamó ayer por teléfono a Mañueco y le solicitó que desmienta las palabras de la presidenta provincial «pues de lo contrario tendré que recordarlo y pedirlo durante todos los días de los próximos meses».

Por último, pidió a los responsables del PP que «dejen de crispar a la sociedad soriana con mentiras y engaños, que no conducen más que al descrédito de la clase política». Pardo anunció su baja en el partido la semana pasada.

Por su parte, De Gregorio zanjó ayer este rifirrafe. «Este señor quiere confrontación conmigo y no la va a tener», aseguró. En este sentido agregó que no se va a pronunciar más sobre las declaraciones en las que desveló que Pardo quería ser procurador por el PP.

De Gregorio avanzó que la dirección regional y la provincial de Soria del PP «no va a hablar ni un minuto más de afiliados que se han ido del PP». La responsable popular expresó ayer la voluntad de los responsables del partido, tanto en Soria como en Valladolid, de pasar página con anteriores afiliados que han pertenecido al partido y no entrar en enfrentamientos.

«Solo vamos a hablar de los proyectos del PP y de nuestras necesidades para escuchar a los ciudadanos, aquí retos no hay ninguno, solo hay trabajo , trabajo y trabajo», agregó.

En sus manifestaciones, De Gregorio se expresó en nombre de Mañueco y se reafirmó en su mensaje:«No vamos a entrar a hablar de nadie que no sean proyectos y necesidades de los ciudadanos de la provincia y será para satisfacer sus necesidades». Agregó que «hay muchos temas por los que trabajar y nos vamos a dedicar a ello», anunció que «por muchas declaraciones que hagan no vamos a hablar más de él (en referencia a Pardo), ni de nadie que se haya ido del Partido Popular, «no pienso perder ni un minuto más», concluyó.