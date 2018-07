Los partidos creen «desacertados» los fichajes de los futbolistas

Continúa la resaca de reacciones a las contrataciones de los futbolistas Víctor Rodríguez, 'Viti', y Carlos Cuadrado, conocido como 'Lucho', investigados en el caso Arandina, por parte de la Sociedad Deportiva (SD) Almazán. Los representantes políticos de Soria han apostado por la presunción de inocencia de ambos a la espera de que se celebre el juicio referente a la denuncia interpuesta por una menor de 15 años en la que les acusaba, junto a otro compañero que por entonces también militaba en la Arandina Club de Fútbol (CF), de presuntos abusos sexuales, aunque han considerado como «desacertada» la decisión adoptada por el club adnamantino, que hizo públicos los fichajes el jueves a través de su cuenta de Twitter.

El portavoz de los socialistas adnamantinos y vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Soria, Jesús Cedazo, se mostró respetuoso con la decisión adoptada por la SD Almazán, aunque consideró las contrataciones de 'Viti' y 'Lucho' como «desacertadas». «Creo que esto le está haciendo un flaco favor a un equipo que lleva 50 años de historia y considero que es una pena que el foco esté en estos fichajes y no en el medio siglo que celebra este año», explicó Cedazo haciendo referencia a la trayectoria «y la importancia» de esta entidad deportiva para la localidad, a la que definió como «mucho más que un equipo de Tercera división». «Respeto la decisión del club pero no la comparto», señaló, e invitó a la directiva de la SD Almazán «a que reconsideren su decisión».

Por su parte, el Partido Popular (PP) de Soria declinó hacer valoraciones a estas contrataciones al encontrarse sus protagonistas «en un proceso judicializado». Así lo explicó el secretario general de los populares sorianos, Jesús Ángel Peregrina, quien indicó que «no se pueden hacer opiniones paralelas hasta que no hay una sentencia». Por ello mostró su «máximo respeto» a las decisiones judiciales y consideró que al tratarse de «un tema muy sensible el posicionarse es complicado». «Hay que esperar a la resolución judicial», insistió.

La concejal adnamantina no adscrita Montserrat Torres también fue prudente al considerar que no cuenta «con la fuerza suficiente para opinar de una noticia tan importante». «No me atrevo a hacer una valoración», añadió al respecto.

Torres declaró que no ha «escuchado a nadie en Almazán que haya expresado miedo» ante la contratación de estos dos futbolistas, aunque entendió que los vecinos puedan sentir «algo de intranquilidad».

La edil indicó que si la SD Almazán ha decidido fichar a estos futbolistas «habrá tenido en cuenta las circunstancias en las que se encuentran». «La junta directiva del club es seria y si ha tomado la decisión de ficharles será porque la ha meditado», aseguró.

Finalmente recordó que los jugadores «no han sido sentenciados» y que «prejuzgarles sería juzgarles dos veces».

Por su parte, el secretario general municipal de Podemos, José Luis Sanjuán, consideró el fichaje como «cuestionable». «Están inmersos en un proceso judicial por un delito con una repercusión importante y considero que la SD Almazán podría haber fichado a otros jugadores», indicó, pero dejó claro que «no se debe condenar a nadie que no haya sido condenado por la Justicia».

Sanjuán comentó que el delito del que se les acusa «es repulsivo» pero matizó que «el primero en hablar tiene que ser un juez».

El secretario general municipal de Podemos también recordó que «a nadie se le puede negar el derecho al trabajo», aunque matizó que la entidad deportiva «se lo podía haber pensado un poco más». «Si les contratara una empresa poco podríamos decir pero al hacerlo un club deportivo...», sentenció, y recordó que la Arandina CF «prescindió de ellos cuando se les detuvo».

El coordinador de Izquierda Unida de Soria, Enrique García, explicó que se trata de «un tema delicado» y que él «no lo hubiera hecho», refiriéndose a la contratación por parte de la SD Almazán de 'Viti' y 'Lucho'. «Deberían haber esperado a que haya una sentencia ya que considero que es un desacierto y que al club no le favorece», señaló.

García aseguró que estos futbolistas «deportivamente están en la cuerda floja hasta que no salga la sentencia».

Finalmente, el concejal de Ciudadanos Jesús de Lózar indicó «a título personal» que «se tiene que cuidar no dar un mal ejemplo», aunque añadió que «también hay que cuidar los derechos individuales y la presunción de inocencia».

En relación a la contratación de los deportistas por parte del club adnamantino señaló que «si les hubieran cogido en una empresa no estaríamos hablando de este tema pero al tratarse de una entidad deportiva creo que se debe ser más puntilloso». «Los deportistas generan un valor y son ejemplo para muchas personas por lo que creo que estos fichajes no son muy ejemplificantes», sentenció.