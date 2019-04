Un paseo entre las nubes con la cocina de siempre

El Punto de Nieve de Santa Inés ofrece más que un manto blanco. El paso de las estaciones ofrece senderismo, micología u otras muchas posibilidades deportivas en función de la temperatura. Sin embargo hay algo que no cambia, su restaurante. «La cocina es dedicación, tiempo», resume el gestor, Juan Carlos Abad. A ello se le añade un trato cercano y unas vistas que poco tienen que envidiar a los hoteles alpinos.

De hecho en Santa Inés son conscientes de que uno de sus grandes atractivos es «la cristalera» que convierte el comedor principal en una galería donde se puede estar disfrutando de un guiso casero mientras la mirada se pierde en el bosque. Son muchos los que llegan incluso de otras provincias y se quedan extasiados con los pinares. Son ya 15 años desde que se puso en marcha el establecimiento pero el pinar mantiene su magnetismo sea la estación que sea.

«El monte, la montaña o las setas están ahora más de moda que nunca», detalla Abad. Sin embargo hace falta un plus para seguir siendo un referente rodeado de picos en torno a los 2.000 metros de altitud y a cierta distancia de otras localidades. La clave está en una comida «100% casera» y tiempo, mucho tiempo para prepararla.

«Para nosotros podría ser más cómodo ofrecer una comida más elaborada que puedes comprar ya hecha o bastante preparada». Sin embargo en el Punto de Nieve se apuesta por «cocinar y tener siempre el todo de casa». Por ejemplo, fuera de temporada abre sábados y domingos, pero el fuego se enciende ya el viernes para que el chup–chup durante horas de un toque de hogar a los guisos.

Ese detalle hace que por ejemplo «la gente de Logroño venga todos los fines de semana sean 80, 90 ó 100». La temporada micológica, por ejemplo, hace que no sólo la nieve sea atractiva para llegar hasta Santa Inés, pero aun cuando no hay capa blanca ni setas los clientes aprecian «subir, comer y disfrutar de una sobremesa tranquila» mientras la vista se posa sobre las copas de los pinos.

Entre los platos más aplaudidos están obviamente esos que «en casa cuestan más tiempo» pero que no dejan de estar buenos más allá de modas y evoluciones culinarias. Es el caso del cocido de garbanzos, las patatas a la riojana o con costilla, la paella o los caparrones. Esta última legumbre es similar a la alubia pinta y supone una conexión gastronómica con la vecina zona de La Rioja. Básicamente, es un buen plato de legumbre con su necesario acompañamiento que reconforta tras unas cuantas horas sobre la tabla, los esquíes o el trineo... o simplemente, tras un paseo.

A estas elaboraciones de cuchara se suman las carnes como «los entrecots o los chuletones». Abad aprovecha para sacar pecho con las carnes de Pinares y recuerda que «un entrecot de esta zona no tiene nada que envidiar a cualquiera de la geografía española», incluyendo esto a las famosas carnes del País Vasco. No lo dice él, lo dicen decenas de clientes que bajan precisamente del norte.

En estas fechas el espacio abre los fines de semana aunque por ejemplo para Semana Santa estará en marcha durante los días festivos. Además, posiblemente quede nieve para añadir un postre bucólico. Suele ser conveniente reservar porque no le falta tirón y más en fechas de fuerte turismo.

De reservas y del cuidado que se pone en la cocina da buena cuenta Abad cuando explica que «los torreznos ya hay algunos que los reservan por internet. Te dicen ‘mesa para 15 y guárdanos tantos torreznos’ para picar o almorzar algo antes». No es un tema baladí porque «hay que hacerlos desde las 8.00 horas, despacio, y hasta que la corteza no está como Dios manda no sale». Un detalle más de cómo el Punto de Nieve es más que paisaje y ocio. De hecho no son pocos los que suben sin esquíes o en épocas templadas. Y es que la paella o los caparrones del fin de semana también tienen su parte de culpa del éxito.