El cupón de la ONCE del día 23 quemará. La ONCE contribuirá este año a «mantener viva» la llama del Paso del Fuego y promocionar esta espectacular tradición de San Pedro Manrique con 5,5 millones de cupones para esa fecha, a la venta en todo el país. La iniciativa pretende «colaborar con otras instituciones y devolver lo que la sociedad nos da», dijo ayer el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, en el acto de presentación del cupón, desarrollado en la Diputación, junto con el presidente, Luis Rey, y el alcalde de SanPedro, Jesús Hernández.

Rey significó la contribución de la ONCE por «poner todavía más en el mapa uno de los actos más conocidos de SanPedro y de Soria». Y en términos similares se expresó el dirigente municipal, que se comprometió a trasladar a sus convecinos la apuesta de la organización «por una fiesta importante. Espero que un trocito de este cupón se quede en Soria», añadió a renglón seguido.

Ésta no es la primera ocasión que un motivo de la provincia aparece en un cupón, una práctica que desde 2010 sucede tres veces al año. Así, serían algo más de una veintena los cupones en los que ha aparecido algo relativo a la provincia. Ismael Pérez felicitó a las instituciones sorianas por «trabajar y mantener una tradición importante y por compartirla».

Asimismo, destacó la contribución del gesto a la difusión del Paso del Fuego, «algo minúsculo y pasajero que queda en la mente de mucha gente. Primero compra el cupón, después lo mira, lo guarda, lo sueña... Y además conoce que en ese pueblo, en esa fecha, ocurre algo».

«Esto funciona porque nos echamos todos una mano», comentó en referencia tanto a la tradición sampedrana como a la existir de la organización, que cumple su 80 aniversario. El dirigente regional ensalzó la solidaridad de la gente para con el cupón, lo que hace que «todo vuelva a circular en forma de educación, empleo y otras formas que van saliendo paso».

La eliminación de barreras arquitectónicas en los cascos urbanos ha sido una de las principales reivindicaciones abanderadas por la ONCE, en torno a la cual «aún hay retos importantes, en Soria y en otras provincias», significó su responsable en Castilla y León. Sobre el caso particular de la capital, manifestó que «sí creemos que hay conciencia (institucional) pero falta velocidad». Así y con todo, Ismael Pérez reconoció que «la ciudad mejora», añadiendo no obstante que «cuanto más histórica es una ciudad, más difícil es que esté bien» en cuestión de barreras.

La organización tiene en Soria 27 vendedores, incluyendo el medio rural, a los que se suman 125 afiliados a la organización, que «ha mantenido la plantilla», en palabras del responsable regional. La ONCE, que hace unos años surprimió la sede que tenía en la capital como delegación provincial, ha seguido manteniendo en la provincia todos sus servicios a nivel de educacióny otros. «No hay ningún servicio que se preste en Valladolid, que no se preste en Soria», concluyó.