El patrimonio de la Junta en silos alcanza los 490.000 euros

La Junta posee silos en la provincia de Soria por un valor estimativo cercano al medio millón de euros. Se trata de instalaciones que no pertenecen a la red básica, sino unidades de almacenamiento más pequeñas repartidas por toda la provincia. En la actualidad, la Junta tiene en propiedad siete silos de la red no básica, de los que solo uno está en uso en manos de un particular.

El valor de estos silos, con el solar y las instalaciones anexas, se sitúa en una media de 70.000 euros por unidad, según el jefe del Servicio Territorial de Agricultura de la Delegación, José Manuel Ruiz. La Junta no dispone de las valoraciones individuales, a excepción de dos de ellos (Gómara y San Esteban), que han salido ya a licitación en cuatro ocasiones con el mismo resultado: nadie muestra interés en ellos.

Quitando el que se encuentra arrendado, los otros silos están infrautilizados y así parece que vayan a seguir pues durante tiempo. Se localizan en Arcos de Jalón, Berlanga, El Burgo, Santa María de Huerta, Gómara y San Esteban y sólo en un caso han despertado interés. Se trata del que hay en Huerta, cuyo Ayuntamiento ha pedido que las instalacions reviertan al municipio.

El proceso de reversión está en tramitación, aunque previsiblemente cultiminará con éxito: la solicitud cuenta con el informe a favor del Servicio Territorial de Agricultura, según avanzó su responsable, José Manuel Ruiz. «El resto de ayuntamientos no ha manifestado interés en la reversión o cesión de la instalación», indicaron fuentes de la Delegación Territorial.

El silo que está en activo es precisamente uno de los que más capacidad tiene, con 4.200 toneladas. Se encuentra en Ágreda, y está cedido en régimen de alquiler a una sociedad cooperativa, la Unión Comarcal Agredana.

Capacidad

El tamaño de estas instalaciones y su capacidad es muy diferente. El más pequeño no pasa de las 1.500 toneladas y es el que se encuentra en Santa María de Huerta, frente al de mayor capacidad que se ubica en el municipio de Gómara. Tiene 5.150 toneladas. También destaca el de San Esteban con 3.300 toneladas.

Inicialmente y en pleno apogeo cerealista de la provincia, la Junta disponía de un total de 13 unidades de este tipo, si bien seis de ellas son ya de propiedad municipal tras la reversión en su día a los respectivos ayuntamientos. Son las de Medinaceli (revertido al Consistorio en el año 2002); Langa de Duero (2004); Monteagudo de las Vicarías (2006); Morón de Almazán (en el año 2001); Almenar (2006) y por último, el silo de Cihuela (2003).

El jefe de Agricultura reconoce la dificultad de poner en el mercado estas instalaciones para el sector agropecuario, teniendo en cuenta que la actividad ha ido cambiando con el paso del tiempo, no ya en volumen sino cualitativamente. «Los sistemas industriales para mover el grano han cambiado y este tipo de infraestructuras son lo que son», argumenta José Manuel Ruiz en cuanto a la infrautilización de las dependencias, todas con energía eléctrica.

Los silos de la red básica, propiedad del Estado, son los de Soria, Coscurita, Aliud, La Rasa y Almazán, cuyo Ayuntamiento negocia la compra con el Fega, organismo del Ministerio para la Transición Ecológica.