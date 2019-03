Los permisos se mantienen pero suben las consultas sobre pozos

La Junta de Castilla y León ha concedido en lo que va de año 12 licencias para hacer sondeos de agua en la provincia. La cifra se mantiene «con relación a otros años», según indicó el responsable de la Sección de Minas del Servicio Territorial de Industria, Fernando Muñiz, quien descartó que el trágico suceso de Totalán (Málaga) hubiera tenido incidencia en el número de solicitudes que llega a la sección. A lo largo del pasado año se concedieron 32 licencias.

Así y con todo, la muerte del niño que cayó a un pozo sin las pertinentes medidas de seguridad sí ha marcado un antes y un después en este tipo obras. Lo que sí está advirtiendo Minas es un mayor número de consultas de personas que llaman interesándose por los trámites en torno a la construcción de pozos o bien para legalizarlos. «Llamadas para preguntar o consultar qué hacer sí se están recibiendo más. Solicitudes para hacer sondeos, las mismas. Eso no quiere decir que en adelante, no no puedan aumentar», indicó el jefe de Minas.

La competencia en la autorización de la obra corresponde a la Junta, mientras que el permiso para la extracción de agua compete a la Confederación Hidrográfica del Duero o del Ebro, según la cuenta (en la provincia, mayoritariamente la primera). De las 12 autorizaciones concedidas para sondeos en lo que va de año, dos tercios son de aprovechamientos de regadío y explotaciones ganaderas; el resto para abastecimiento de consumo humano.

Evidencia del impacto que tuvo el suceso en torno a este tipo de obras son las fotos difundidas esta semana por la Guardia Civil en las redes sociales. En ellas puede verse ya tapado y seguro uno de los pozos descubiertos por los agentes hace un tiempo en el término de Almazán. Se trataba de dos pozos con la boca al descubierto hallados sin la protección adecuada.

Ninguno de ellos era de construcción reciente pero el peligro era manifiesto: tenían cuatro metros de profundidad y ninguna medida ni tapa que cubriera la boca, de unos 60 centímetros de diámetro.

En aquel momento la Comandancia de Soria difundió las imágenes haciendo una llamada a la precaución con este tipo de infraestructuras. Esta semana lo ha vuelto a hacer con la imagen de uno de ellos ya tapado.

Ni entonces ni ahora se precisó si había habido denuncia, si bien al ser descubiertos «se iniciaron trámites administrativos», según indicaron en su día fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En la provincia se contabilizan un total de 1.553 aprovechamientos de aguas subterráneas, con concesión por parte del organismo hidráulico.