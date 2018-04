Pinares exige a la Junta la ayuda para la depuración del Alto Duero

Hace nueve años que los alcaldes de Covaleda, Duruelo y Vinuesa recibían por escrito un documento donde se acordaban los compromisos de la Administración regional con dichos municipios en caso de que entraran a formar parte del Parque Natural de la Laguna Negra y los Circos Glaciares de Urbión.

En ese documento, -formalizado tras una reunión en Valladolid con la por aquel entonces consejera de Medio Ambiente María Jesús Ruiz-, se especificaban las importantes ventajas económicas que recibirían, como la aportación «de una cantidad fija y anual a repartir entre los tres pueblos -la inicial de 75.000 euros a revisar al alza en posteriores ejercicios-, y la subvención del 50% del total de los gastos de depuración de aguas para los municipios de Covaleda, Duruelo de la Sierra y Vinuesa (Alto Duero)».

Después de todos estos años, la realidad es que a día de hoy nada de esto ha tenido lugar y los alcaldes de estas poblaciones han vuelto a poner el tema sobre la mesa para solicitar, de nuevo una vez más, «lo que en su día se comprometieron por escrito y que se ha incumplido totalmente».

Para ello, Covaleda debatirá este martes en el pleno ordinario pedir, a través de una moción, que Junta de Castilla y León a través de la consejería de Medio Ambiente de la financie el 50% del gasto de la depuración de las aguas, tal y como se comprometieron en su día. «Nunca hemos recibido ni un euro», confiesa el alcalde José Antonio de Miguel, apuntando que éste y otros beneficios «fueron en su día trascendentales para tomar la decisión de entrar a formar parte del Parque Natural».

En la misma línea de opinión se encuentra la alcaldesa de Vinuesa, Asunción Medrano, quien asegura que en Vinuesa se aprobó en el pleno la adhesión al Parque Natural «porque recibimos por escrito que tendríamos esos beneficios, de los cuales no hemos recibido nada en todos estos años». Medrano no desestima volver a llevar al próximo pleno, que tendrá lugar en cuestión de varias semanas, otra vez esta misma petición. «Ya realizamos esta reclamación hace años y no obtuvimos ninguna respuesta, pero creo que tenemos que volver a pedir lo que es nuestro», asegura.

También el alcalde de Duruelo, Alberto Abad, ha comenzado a poner cartas en el asunto y fue el primero que hace ya unas semanas realizó mediante pleno ordinario la aprobación de un punto para solicitar a la Junta el pago de la mitad de los costes de depuración. «Se comprometieron por escrito y ese dinero nunca ha llegado. Formar parte de un Parque Natural nos supone tener muchas restricciones y no obtenemos ninguna ventaja. Por eso consideramos que el compromiso que realizaron en su día deben cumplirlo», señala Abad.

En estos tres pueblos, los gastos por la depuración de las agua suponen alrededor de los 70.000 euros anuales que son costeados por los propios vecinos. «Si se subvencionase ese 50% recaería el beneficio en los vecinos. Son a ellos a los que se les ha engañado, además realizando un agravio comparativo con otros Parques Naturales, donde sí se realiza el pago de la mitad de la depuración», confiesa Asunción Medrano, señalando que «es además algo poco o nada entendible cuando además este Parque Natural es el que más visitas recibe».

Las depuradoras del Alto Duero, que dan servicio a 22.117 habitantes en verano y 8.389 en invierno, tienen una capacidad de tratamiento de 3.690 metros cúbicos de aguas residuales al día en verano y de 1.675 metros cúbicos en invierno.