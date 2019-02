El plan del producto celtíbero estará concluido en noviembre

El Gobierno tendrá culminado el Plan Director para la conceptualización y desarrollo ejecutivo del producto celtíbero en Soria en el mes de noviembre y dentro de tres meses se contará con un avance del diagnóstico de las potencialidades que tiene la provincia.

El documento definirá las acciones teniendo en cuenta el en torno de los yacimientos celtíberos de la provincia para consolidar y ampliar el turismo nacional captar el internacional.

La secretaria de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Isabel Oliver, presentó ayer, junto a la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, este plan estratégico que realiza la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segitur), en el que se ha invertido que cuenta con un presupuesto de 350.000 euros.

Para Oliver, Soria cuenta con un «enorme potencial» y también con un «patrimonio de gran valor histórico y patrimonial que también puede tener un enorme valor turístico». La responsable del Gobierno explicó que este plan «trata de poner en valor esta parte turística del mundo celtíbero de forma respetuosa y sostenible desde el punto de vista ambiental». Para realizar este documento se contará con la colaboración de todas las administraciones y también del sector privado. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, y el presidente de Segitur, Enrique Martínez, mantuvieron ayer sendas reuniones en la Subdelegación del Gobierno, con los representantes de las instituciones sorianas (Ayuntamiento de la ciudad, Diputación y Junta) y con colectivos del sector turístico soriano. La de ayer fue la segunda reunión para avanzar en el diseño del plan y los responsables se emplazaron al día 22 de febrero para otro encuentro en el que se aportará documentación. Los responsables del Gobierno también visitaron el Museo Numantino.

«Este plan debe servir de herramienta para potenciar y dar el sentido turístico a los yacimientos, donde la palabra clave es sostenible», puntualizó Oliver, quien dijo que cree «firmemente» en este proyecto y defendió el turismo como «una herramienta de cohesión de social y que fija población». Oliver subrayó la «buena sintonía» entre todas las administraciones y sectores para sacar adelante este plan que ayudará a «fijar población y para tener empleo de calidad», puntualizó Oliver, quien destacó la« potencialidad» del patrimonio celtibérico que alberga la provincia de Soria, del que dijo que «es único y de primer orden». Subrayó la importancia de buscar la «diferenciación y la necesidad de poner en valor turístico cosas que otros no tienen para buscar clientes que vengan a tu ciudad a vivir experiencias que en otros sitios no van a poder hacer».

Por su parte, Barcones indicó que se trata de una estrategia más amplia que va más allá de los yacimientos celtíberos. La delegada del Gobierno reiteró que con este plan se va a «articular un producto para conocer lo que tenemos, organizarlo y ver cómo queremos gestionarlo» para su aprovechamiento dentro del sector turístico.

«Se trata de no dar palos de ciego», explicó la delegada del Gobierno, quien confió que esta estrategia conjunta permitirá «localizar a qué tipo de público nos debemos dirigir».

En este sentido aseguró que «el Gobierno de España está comprometido con este plan» que dotará a las administraciones y al sector turístico de la provincia de una estrategia común para consolidar el turismo que se recibe en la actualidad y poder crecer tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Barcones recordó que el mayor problema que tiene la provincia es la despoblación y «el patrimonio y el turismo son herramientas fundamentales para combatir el problema». La delegada citó Numancia como una de las referencias del mundo celtibérico de Soria, pero insistió en que el plan incluirá otros enclaves como Tiermes, Izana y Uxama y manifestó que «tenemos que ser capaces de transformar las potencialidades en oportunidades», significó Barcones, para quien es muy importante involucrar a los distintos sectores provinciales.

El plan se elaborará en tres fases que permitirá definir los recursos celtibéricos con los que cuenta la provincia y establecer un modelo de gestión y explotación, según explicó el presidente de Segitur, Enrique Martínez.

«Es un proyecto común de toda la provincia y de todas sus capacidades arqueológicas que en la actualidad carece de una definición común y de un plan de explotación posterior», manifestó Martínez.

En primer lugar se van a sentar las bases y se realizará un radiografía completa de «dónde estamos, de lo qué sobra y de lo qué falta y también queremos conocer las experiencias de otros yacimientos», aclaró el responsable de Segitur.

El plan incorporará otros aspectos interesantes como la actual oferta y también la demanda turística por los recursos culturales, así como analizará los competidores actuales en el mercado turístico con recursos similares. « Va a surgir una historia común en torno al mundo celtibérico y partirá de las administraciones y del sector privado», dijo Enrique Martínez, quien subrayó la importancia de distinguir un producto en el mercado y de posicionarlo para obtener un rendimiento turístico.

Los responsables institucionales destacaron la cooperación de los distintos actores para trazar una estrategia diferenciada. «Ahora no está identificado el producto y no están identificadas las infraestructuras, por eso la voluntad es hacer una lista conjunta y no hacer una lista cada uno», insistió el responsable de Segitur. Por último, la empresa Tourespaña facilitará promoción para la que también se elaborarán folletos y una página web, importantes para la divulgación conjunta del proyecto turístico.