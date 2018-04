Podemos pide que se tome «en serio» la contaminación del Queiles

El diputado nacional de Podemos Aragón Pedro Arrojo lamentó ayer en la localidad aragonesa de Tarazona, a la que acudió para dar una charla, el estado de contaminación en el que se encuentra el río Queiles, que pasa por el municipio, «debido a lo que llega de Soria».

Arrojo señaló en declaraciones a Ser Tarazona que «el problema del Queiles viene de más atrás», aunque la existencia de «progresivos estudios que intentan afinar el origen de una realidad» hacen que se mantenga vigente. «Tenemos un pequeño río, que es vital para toda la región, para toda la comarca, y que con mucha carga contaminante se transforma, en vez de ser un elemento de vida, en un elemento de contaminación, de enfermedad y de problemas», aseguró.

El diputado nacional comentó que existen «varios factores» para esta situación. «Y en su momento se hizo una gran presa, que es la del Val, que teóricamente iba a ser el pulmón hídrico, por decirlo así, para todo tipo de usos en la zona. Pero pasa a ser el embalse más contaminado de la cuenca del Ebro porque acaba almacenando la contaminación orgánica que viene sobre todo de la zona de Ólvega por una falta de vigilancia en última instancia respecto a los vertidos al río declarados o no declarados», explicó.

Además Arrojo recordó que existe un gran número de explotaciones porcinas en la zona, además de «la amenaza de la megaexplotación de la vaquería de 20.000 cabezas de ganado, que es una salvajada», haciendo referencia a la explotación que quiere instalarse en la localidad de Noviercas. «Pero no sólo por lo que la gente dice que eso va a demandar agua y hay poca en términos relativos, porque es una cuenca que tiene su agua pero que no es muy abundante. A mí lo que más me preocupa son los desechos, que acaban volviendo al territorio», señaló al respecto, y añadió que «cuando hay una megavaquería de 20.000 cabezas y unos desarrollos industriales supone incrementar la presión contaminadora sobre los acuíferos, que no se ven, que están ahí debajo, y son los que alimentan luego los ríos, y sobre el propio río».

Junto con estos problemas, Arrojo indicó que se suma la piscifactoría, lo que puede conllevar a que el río Queiles «pueda ser un eje contaminado que pone en riesgo la salud». «Y eso me parece muy grave», aseveró.

Por todo ello indicó que «hay que abordar ese problema en serio». «Y no se pueden poner por delante los intereses de determinadas empresas a la salud pública, de las familias que viven en un territorio, y eso está establecido por ley a nivel europeo pero también por la Ley de Aguas en España». «Hay unas prioridades y por delante está el agua de boca y que sea de calidad, fuera de todo riesgo de contaminación que pueda afectar a la salud pública», sentenció.