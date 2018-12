Los populares burgenses aprueban en solitario un presupuesto de 4,3 millones de euros

El pleno ordinario del Ayuntamiento de El Burgo de Osma aprobó el pasado lunes, solo con votos a favor del PP, el presupuesto para 2019 que asciende a 4.325.000 euros, de los que un 18% (796.879,50 euros) estará dedicado a inversiones. Otros gastos para el próximo ejercicio están marcados en la partida de personal que asciende a 996.034 euros.

Según explicó el alcalde de la localidad, Jesús Alonso, los presupuestos reflejan también las ayudas a la natalidad, como ayuda al freno a la despoblación y afirmó que el presupuesto está concebido «para mejorar la vida cotidiana de los vecinos», recordando los bajos índices de paro.

Desde el grupo socialista, su portavoz, Martín Navas, aseguró que «es imposible encajar esto por ningún sitio», acusándoles de continuistas y criticando que «vemos agujeros que no entendemos y nos tendría que explicar», continuó Navas, quien pidió explicaciones sobre complementos específicos en los puestos de trabajo y lamentó que no se hubiera realizado una valoración de los mismos, mientras cuestionó cómo es posible contar con 15 personas trabajando en las oficinas municipales y tener un gasto de una empresa externa en nómimas. «No vemos transparencia, en Burosma se contrata aleatoriamente, no hay filtro», acusó Navas, quien ratificó el voto en contra de su formación a pesar de «que lo hemos intentado», afirmó el concejal socialista, quien resumió que la inversión se limita a Planes Provinciales y al gasto en máquinas barredoras. «En dos años hemos gastado 145.000 euros en máquinas de limpieza», aseguró.

Desde Ciudadanos también mostraron su rechazo considerando que se trataba de cuentas continuistas y pidieron que se apoyara un plan de turismo para Uxama. Sobre este último punto, Elías Alonso, como portavoz del PP en el Ayuntamiento, sugirió a De Simón que preguntara al diputado de turismo, Martín Navas, sobre «por qué se nos ha excluido de ese plan».

Por su parte, Alonso sugirió tanto a Navas como a De Simón que si se presentan a las municipales «digan que cuando sean alcaldes van a quitar Burosma», argumentó Elías Alonso, asegurando que la empresa municipal de servicios permite agilizar dinero al Ayuntamiento y que se contrata con transparencia y méritos.

«En los 16 años que llevo de concejal nunca han aprobado los presupuestos», lamentó Alonso, quien recordó a De Simón que no ha presentado ninguna propuesta para incluir en unos presupuestos que ahora están marcados por la ley de estabilidad presupuestaria.