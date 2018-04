El PP de Ágreda aboga por crear una planta para reciclar purines

La gran existencia de explotaciones porcinas en los municipios del Moncayo soriano hacen obligatoria la toma de decisiones para minimizar el impacto, especialmente en los acuíferos y en los ríos Queiles y Val. El portavoz del Partido Popular (PP) de Ágreda, Javier Alonso, explicó ayer que apoyan la decisión del alcalde de la Villa de las Tres Culturas, Jesús Manuel Alonso, quien aseguró que el Ayuntamiento no va a tomar ninguna medida, al contrario del cercano Consistorio de Ólvega, cuyo alcalde, Gerardo Martínez, señaló que ha frenado la instalación de nuevas granjas en la localidad ante la «sobrepoblación» de cabezas de ganado porcino.

«No vamos a restringir la llegada de ningún tipo de granjas siempre que cumplan con la normativa vigente», aseveró el representante de los populares agredeños, quien apostó por «buscar soluciones». Para ello indicó que el PP de Soria ya ha transmitido a representantes de la Junta de Castilla y León la importancia de contar con una planta de reciclado de purines en la localidad.

«Estamos a favor de trabajar con recursos de innovación y desarrollo para que se puedan utilizar en el reciclado de purines», señaló.

Alonso comentó que «esta problemática ya está en conocimiento de la Junta de Castilla y León» y que si se implantara la planta de reciclado de purines «podría generarse electricidad o abonos». «Vamos a buscar soluciones», admitió, y mostró su apuesta decidida por «no cortar la implantación de iniciativas» en la zona. «Creo que cualquier iniciativa de investigación y desarrollo que contara con el apoyo de dinero público para el reciclado de purines consideramos que es buena idea», admitió.

El popular agredeño comentó que el Gobierno regional recibió esta iniciativa con agrado. «A la Junta cuando le presentas cualquier iniciativa para reciclar productos contaminantes y generar energía limpia es lógico que le parezca una buena idea», señaló.

De instalarse una planta de este tipo en Ágreda, no sería la primera que lo hace. Hasta hace «cuatro o cinco años» estaban en funcionamiento unas instalaciones de las que hoy apenas queda el recuerdo. «Era una planta deficitaria económicamente y que se mantuvo en parte gracias a las subvenciones tanto europeas como estatales. Cuando se acabaron las subvenciones el propietario decidió cerrarla y desmontarla», recordó Alonso, quien añadió que difícilmente podrían reutilizarse dichas instalaciones en el caso de que llegara una nueva empresa interesada en sacar adelante una iniciativa de este tipo. Cuando estaba en funcionamiento esta planta de reciclaje de purines «los vecinos se quejaban de olores», algo que no tendría que suceder en la actualidad. «En estos años seguro que ha mejorado la tecnología y ya no produce olores», comentó. Además, solicitó que en el caso de que algún empresario apueste por poner en marcha una instalación de este tipo en Ágreda sería importante buscar «la colaboración de los ganaderos de la zona».

Respecto a la implantación de nuevas granjas porcinas en la zona, el popular comentó que «es un negocio como otro cualquiera» y mostró su apoyo a la implantación de la vaquería que se proyecta en la cercana localidad de Noviercas.

Para Alonso, los esfuerzos deben destinarse a «buscar alternativas» a la existencia de los purines y «controlar los vertidos existentes en el caso de que sean ilegales». «Estamos en una época en la que hay que controlar y concienciar, pero considero que es algo que hay que hacer desde edades tempranas, desde el colegio. Hay que ser conscientes de que hay que contaminar menos», sentenció al respecto.