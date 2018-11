El PP convoca a los afiliados de Almazán para frenar la sangría

La dirección provincial del PP ha convocado una reunión con los afiliados de Almazán el próximo lunes a las 20 horas en el centro cultural Tirso de Molina para sofocar la desbandada de afiliados que se puede producir a unos meses de la celebración de las elecciones municipales.

La presidenta del PP en Soria, Yolanda de Gregorio, había trasladado a los afiliados de Almazán el interés de mantener una reunión con los afiliados de Almazán, un encuentro que se ha precipitado a raíz de las últimas discrepancias entre los populares de la localidad y la dirección y la presentación de bajas. La convocatoria se realizó ayer, día en el que la sede del PP en Soria recibió bajas de afiliados de la población, entre ellas la anunciada por el anterior secretario de organización en Almazán, Juan Pablo Martínez Aller.

La crispación se ha elevado al conocer las justificaciones del secretario provincial, Jesús Peregrina, sobre la constitución de la Junta Local tras el congreso provincial, que no han caído bien entre la afiliación del partido en esta localidad que las llevaba esperando desde mayo del año pasado.

El comité de dirección del PP decidió prescindir de la estructura organizativa del partido a través de las juntas locales. Un modelo que había venido utilizando y que se encuentra recogido en los estatutos del partido. Sin embargo, su constitución se deja en mano de las direcciones provinciales. Peregrina explicó que el partido optó por no renovarlas y prefirió la interlocución directa con todos los afiliados no solo de cada localidad sino también de toda la zona. El mismo secretario reconoció que la afiliación en Almazán no era muy elevada, apenas medio centenar de miembros, por lo que resultaba más conveniente convocar a todos.

Entre los afiliados más molestos hay un grupo de quince personas que respaldaron la carta que remitió Juan Pablo Martínez Aller, que han solicitado en varias ocasiones explicaciones de por qué no se había constituido esta Junta Local, que cerró su mandato ya sin presidencia, tras la salida de Montse Torres del partido por discrepancias con la dirección.

La crispación dentro de las filas del PP adnamantino es elevada y la crisis se arrastra desde hace ocho años. El partido contaba con una presencia y peso específico en la localidad, en la que ha gobernado en diferentes mandatos. En la actualidad, a la vista de las continuas disputas y enfrentamientos con la anterior dirección del partido, liderado por Marimar Angulo, el PP se ha quedado sin sede y también sin afiliados en el municipio más grande, después de la capital.

La división arrancó con la salida de José Antonio de Miguel, en el año 2011, ante las diferencias con la dirección de Angulo. Junto a él salió ya entonces un grupo importante de afiliados de la población y la comarca con los que fundó la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO).

Esta agrupación política mermó representación en el Ayuntamiento de Almazán y De Miguel ha conseguido los votos para gobernar en esta legislatura y en la anterior. El expopular, que también ha formado parte de la corporación provincial en este periodo, ha vuelto a constituir la PPSO, tras su salida de Ciudadanos, y presentará, con toda probabilidad candidatura en Almazán.

El PP ha comenzado a trabajar en su candidatura en el pueblo, como así lo indicó hace unos días el secretario provincial, Jesús Peregrina. Asimismo reconoció que el partido quiere recuperar afiliados y simpatizantes en Almazán para formar un grupo de trabajo del que salga la candidatura. La presidenta, Yolanda de Gregorio, ha manifestado en numerosas ocasiones que quería contar con «todos» y que las puertas del partido estaban abiertas. Desde su toma de posesión ha comenzado a trabajar en esta labor que la tiene más difícil, si cabe, en las filas adnamantinas, como así han trasladado algunos miembros a HERALDO/DIARIO DE SORIA, que valoran la buena predisposición de De Gregorio, pero reconocen que la fractura es muy grande y responsabilizan de la misma a la anterior presidenta, Marimar Angulo y a su equipo directivo.