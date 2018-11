El PP ofrece a los afiliados de Almazán elegir su representatividad

La dirección provincial del Partido Popular acudió a ayer a Almazán con el objetivo de calmar las tensiones generadas en los últimos días y ofrecer a los afiliados de la segunda localidad más grande de la provincia la posibilidad de que «elijan la fórmula de representatividad que ellos quieran». Así lo confirmó la presidenta de los populares sorianos, Yolanda de Gregorio, al término de la reunión, que calificó de «muy cordial y distendida», dejando atrás las tensiones manifiestas. «Les hemos trasladado que queremos un partido fuerte y unido», señaló De Gregorio, quien admitió que el tema principal sobre el que versó la reunión fue «las fórmulas de representación».

De esta manera parece que la directiva popular ha conseguido parar la desbandada de afiliados que podía producirse a sólo unos meses de la celebración de las elecciones municipales.

De Gregorio ya había trasladado a los afiliados adnamantinos su deseo de mantener con ellos una reunión, encuentro que se precipitó a raíz de las últimas discrepancias entre los populares de la localidad y la dirección y la presentación de bajas, entre ellas la anunciada por el anterior secretario de organización en Almazán, Juan Pablo Martínez Aller.

Por ello la presidenta del partido en Soria manifestó la importancia de los afiliados en la agrupación, asegurando que «siempre se les ha tenido en consideración». Por ello, según indicó De Gregorio, serán ellos los que decidan qué formula de representatividad eligen. «Nos quedamos a la espera de que ellos mantengan un encuentro, hablen y decidan. Estamos abiertos a que nos planteen lo que consideren», señaló.

Según comentó De Gregorio, a la reunión, celebrada en la tarde de ayer en el Centro Cultural Tirso de Molina y con una duración cercana a los 60 minutos, acudieron «en torno a la mitad» de los afiliados adnamantinos, que en la villa son un total de 61.

La presidenta del partido estuvo arropada por compañeros como Manuel López Represa o Jesús Ángel Peregrina.

La crispación se elevó al conocer precisamente las justificaciones del secretario provincial, Jesús Peregrina, sobre la constitución de la Junta Local tras el congreso provincial, que no han caído bien entre la afiliación del partido en esta localidad que las llevaba esperando desde mayo del año pasado.

El comité de dirección del PP decidió prescindir de la estructura organizativa del partido a través de las juntas locales, un modelo que había venido utilizando y que se encuentra recogido en los estatutos del partido. Sin embargo, su constitución se deja en mano de las direcciones provinciales. Peregrina explicó que el partido optó por no renovarlas y prefirió la interlocución directa con todos los afiliados no solo de cada localidad sino también de toda la zona. El mismo secretario reconoció que la afiliación en Almazán no era muy elevada, por lo que resultaba más conveniente convocar a todos.