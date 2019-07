La PPSO y Cs piden auxiliares para sus grupos en Diputación

Los grupos políticos de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) y Ciudadanos (Grupo Mixto) en la Diputación solicitarán al presidente la contratación de un auxiliar de apoyo a las labores que requiera el trabajo político dentro de la Institución Provincial.

Mientras la PPSO tiene claro sus necesidades en materia de personal que necesita, Ciudadanos no lo tiene definido. «Yo necesitaré a alguien», manifestó ayer a HERALDO/DIARIO DE SORIA, el único diputado que tiene la formación naranja en la Institución, Saturnino de Gregorio. En este sentido agregó que «todos los grupos han contado anteriormente con personal auxiliar», por lo que el diputado entiende que a él le corresponde este derecho, pero por ahora manifestó que «no sé con qué dedicación, lo estamos hablando», indicó.

Por su parte la PPSO ha solicitado un auxiliar con jornada completa, confirmó ayer José Antonio de Miguel, vicepresidente tercero de la Diputación. El diputado de la Plataforma ha elevado la petición para la dedicación de jornada de este auxiliar en comparación con lo que le concedió el PSOE a este diputado y a Raúl Lozano en la pasada legislatura, cuando formaban el grupo de Ciudadanos. Entonces, el equipo de Gobierno socialista les otorgó un auxiliar con una dedicación del 70% «y ahora la PPSO tiene un diputado más por lo que consideramos que resultaría necesario tener una persona trabajando a jornada completa para el grupo», puntualizó De Miguel.

Las dedicaciones de los grupos políticos fue uno de los asuntos que se abordaron en la junta de portavoces que se celebró la semana pasada, en la que se acordó posponer el pleno ordinario de agosto al lunes 5 de agosto, cuando se tendría que haber celebrado el próximo jueves, día 1 de agosto.

En la misma, el grupo socialista, con doce diputados, ha solicitado tres dedicaciones exclusivas para el grupo que se pueden distribuir bien con dos diputados y un auxiliar o dos auxiliares y un diputado. Todas ellas a jornada completa, como ya avanzó a HERALDO/DIARIO DE SORIA, el portavoz, Luis Rey.

Además, el presidente del PP, Benito Serrano, tiene previsto hacer uso de los dos cargos de confianza que dependen de él que son el del jefe de prensa, que ya se aprobó el pasado pleno, y el de un auxiliar. Durante la pasada legislatura Rey contó también con los mimos puestos, el del auxiliar con una jornada al 70% , según explicaron ayer fuentes de la Institución.

Hasta ahora ha habido un primer encuentro entre los diputados de los distintos grupos para avanzar en la definición de estas dedicaciones, pero parecer poco probable que se aprueben en el próximo pleno.

Están pendientes las dedicaciones exclusivas para algún diputado del PSOE, así como todo el personal auxiliar al servicio de los grupos políticos.

El diputado de la PPSO, José Antonio de Miguel, consideró que las peticiones de tres dedicaciones exclusivas que reclama el PSOE «son excesivas» y recuerda que hace cuatro años la oposición en la Diputación no las tuvo. La dedicación del diputado del PP era de 50% de la jornada.

La Plataforma está de acuerdo con conceder un auxiliar a jornada completa para ellos y otros dos para el PP y el PSOE, así como también estaría dispuesto a estudiar otra persona para Ciudadanos, pero en este caso ya no sería a jornada completa. En este sentido recordó que hace ocho años él era el único diputado de la Plataforma en la Diputación y no le concedieron esta ayuda, a pesar de que lo pidió.

Prefirió no manifestarse sobre la dedicación para diputados del PSOE, a la vez que expresó que a su grupo no le gusta «que tengamos que esperarnos a ver lo que pasa en el Ayuntamiento de la capital con las dedicaciones exclusivas para la oposición». Agregó que creo que el funcionamiento de la Diputación debería ser independiente de del Ayuntamiento, pero por eso creo que en el próximo pleno no se va a llevar este asunto para su aprobación», concluyó.