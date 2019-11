La PPSO, en contra de la ubicación para el centro de salud

Los concejales de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) en San Leonardo se han mostrado en contra de la decisión que ha adoptado el equipo de Gobierno (PSOE y PP) para cambiar la ubicación del futuro centro de salud.

Según explicó el portavoz de la PPSO, Jesús Elvira, el actual equipo de Gobierno apuesta por la zona donde está ubicada la vieja fábrica de Norma, donde el Consistorio cuenta con terreno dotacional, después de la aprobación de un Estudio de Detalle, en el que se reordenó toda esa zona que había tenido uso industrial.

El anterior equipo municipal, presidido por Elvira, había realizado todas las gestiones para contar con unos terrenos adyacentes al actual centro de salud. Estas gestiones incluyeron todas las negociaciones con los propietarios de las fincas para cerrar una compraventa, «que fueron costosas y largas porque fue necesario poner de acuerdo a todos los propietarios», aclaró Jesús Elvira.

Además, también se realizó la pertinente tramitación ante la Gerencia Territorial de Salud de la Junta de Castilla y León para ofrecer estos terrenos con el fin de poder comenzar a trabajar en el proyecto de un nuevo centro de salud.

Los concejales de la PPSO se oponen a la ubicación en la vieja fábrica de Norma porque consideran que el emplazamiento se encuentra alejado del centro del casco urbano del pueblo y no resultaría accesible para las personas mayores, que son los principales usuarios del centro de salud. Asimismo consideran que se trata de un enclave conflictivo por encontrarse a pie de travesía, dado que el tráfico en esa zona es intenso y con el paso frecuente de camiones.

No obstante, en el pasado pleno, el equipo de Gobierno, con los votos en contra de la PPSO, aprobó la compra de los terrenos que se habían designado en la legislatura anterior para la construcción del centro de salud, los que se encuentran anexos, por el precio de 94.000 euros.

En este sentido, el portavoz de la PPSO, Jesús Elvira, manifestó que «les preguntamos a qué iban a destinar esos terrenos si no iba a ser para el centro de salud, pero no nos lo aclararon, por lo que votamos en contra», puntualizó, «no entendemos que se gasten 94.000 euros para nada», puntualizó el portavoz, quien explicó que si el equipo de Gobierno reconsidera su postura y ofrece estos terrenos para el centro de salud, «estaremos dispuestos a votar a favor».

El grupo de la oposición conoció en el pasado pleno la decisión de cambiar la ubicación para el futuro centro de salud en el seno del debate de la sesión. «Nos lo imaginábamos porque el PP llevaba en su programa electoral este cambio de ubicación, pero a nosotros no nos habían dicho nada», manifestó Elvira, quien indicó que la PPSO tuvo constancia de que hace unos meses habían ofrecido otros terrenos para el centro de salud a la Gerencia Territorial de Salud de la Junta de Castilla y León pero que fueron rechazados porque tenían problemas de accesibilidad, por eso se había decidido por contar con el espacio dotacional de la vieja Norma.

Un nuevo centro de salud en San Leonardo es una vieja reivindicación no solo de la población de la localidad sino de toda la comarca porque el actual edificio no reúne las condiciones necesarias para la atención de los pacientes de todo el área de salud. Para que la Junta de Castilla y León incorpore en sus presupuestos la inversión para la obra el Ayuntamiento tiene que poner a disposición los terrenos, algo que el Ayuntamiento de San Leonardo no ha aprobado todavía en un pleno.