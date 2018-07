El promotor de la granja en Cidones pide licencia de obra

El proyecto de la construcción de una granja de 4.368 cerdos a los pies del pantano, en el término municipal de Cidones sigue adelante. El promotor Roberto Nieto Revuelto ha presentado en los últimos días el proyecto para solicitar licencia de obras al Ayuntamiento de Cidones.

El proyecto se va a mirar «con lupa», según explicó ayer el alcalde del municipio, Pascual de Miguel, quien explicó que la documentación la está estudiando el técnico municipal y una vez que esté analizada «tendremos un informe detallado del que conoceremos si existen anomalías o no», puntualizó el alcalde.

El alcalde ha mantenido una breve conversación con el promotor de esta explotación porcina, con motivo de su presencia en la Casa Consistorial para la entrega de documentación. Según explicó el responsable municipal, el promotor expresó su intención de seguir adelante con el proyecto y con la granja y el alcalde le recordó la oposición del Ayuntamiento a tener una granja de estas dimensiones en el enclave elegido, a 800 metros de la zona de baño de la carretera cortada en el embalse de la Cuerda del Pozo. «Sabe (en relación al promotor) que existe una oposición frontal de los vecinos por el enclave elegido para construir esta granja», puntualizó el alcalde.

Una vez que se cuente con el informe técnico, el Ayuntamiento informará al promotor sobre la evaluación técnica que se realice sobre el proyecto. El Ayuntamiento de Cidones se lo ha puesto difícil a este ganadero. Hace más de un mes aprobó una modificación puntual de las Normas Urbanísticas, con la que se protege todo el área municipal del entorno del pantano. Esta protección urbanística está en tramitación por parte de la Junta de Castilla y León y por lo tanto no es definitiva, pero mientras se lleva a cabo esta tramitación administrativa, el Ayuntamiento no puede conceder licencias para obras previstas en esta zona, como es el caso de este proyecto.

La modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales conlleva una reclasificación de suelo rústico común a suelo con protección natural de interés paisajístico y forestal, en los entornos del embalse de la Cuerda del Pozo y del monte Berrún, de Cidones.

Con esta modificación, el Ayuntamiento no permitirá determinadas construcciones en el área medioambiental designada. El documento se encuentra a exposición pública para que pueda ser consultado por todas las partes interesadas. La modificación urbanística y la protección del suelo que acuerda el Ayuntamiento para esa zona no tendrá carácter retroactivo para instalaciones o construcciones que ya estén edificadas o tengan su licencia, pero este proyecto no lo tiene. Por eso, el Ayuntamiento de Cidones confía en que la reclasificación de los terrenos pueda frenar la construcción de esta granja, que hasta ahora solo es un proyecto.

No obstante, la construcción de la granja de cerdos continúa con su tramitación ante la Junta de Castilla y León, a la que ha solicitado la autorización medio ambiental. El pasado día 6 de junio se cerró el plazo de recogida de alegaciones, en el que se presentaron 163 escritos que estuvieron respaldados por más de 9.000 firmas. La oposición vecinal a esta granja se ha manifestado en numerosas ocasiones en los últimos meses.