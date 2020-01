El PSOE aporta tres nombres para la Gestora de Espejón

El PSOE aporta tres candidatos para la constitución de la Gestora para el Ayuntamiento de Espejón y parece que van a ser los únicos voluntarios que están dispuestos a coger las riendas de la gestión municipal, porque el PP ya ha anunciado que no presentará voluntarios a esta constitución que se aborda hoy en la Comisión de Personal y Régimen Interior para ser aprobada en el próximo pleno de la Diputación.

La responsable socialista y diputada provincial. Esther Pérez, confirmó ayer que el partido cuenta con tres personas. El único concejal que tomó posesión de su cargo el pasado mes de junio tras las elecciones, Javier Olalla, y otros dos vecinos voluntarios que están de acuerdo de afrontar esta responsabilidad. «El PSOE quiere que funcione el Ayuntamiento de Espejón porque hay voluntarios suficientes», indicó Pérez, que agregó que, al margen de las recientes declaraciones realizadas por el presidente, Benito Serrano, en las que dijo que el PP retirará a sus voluntarios, en todo este proceso presentaron dos voluntarios hace unos meses para formar la Gestora y recientemente hay otros tres nombres de vecinos de Espejón que han realizado el ofrecimiento por escrito a la Diputación, «hay hasta ocho personas dispuestas por lo que se puede constituir una Gestora con cinco miembros», puntualizó.

La responsable socialista no entiende ahora la decisión del PP de no presentar voluntarios a la constitución de esta Gestora «cuando precisamente fueron ellos el origen de este problema al no tomar posesión sus concejales electos». Esther Pérez se remontó hasta el día de la constitución de los ayuntamientos, una convocatoria a la que no acudieron los dos concejales electos del PP, Óscar García Izquierdo y María del Pilar Gómez Hernández. Ninguno de los dos son vecinos de la localidad, pero esto no es una excusa para Pérez, quien recordó que el único concejal del PSOE tampoco lo era pero asumió la responsabilidad al ser elegido «y si Espejón tiene obras de Planes el próximo año es gracias a él», agregó. Ese día no se pudo constituir el Ayuntamiento porque no hubo quorum. Si los concejales del PP hubiesen sido nombrados sí se había hecho. A Espejón le corresponde una corporación de cinco concejales al ser un municipio de más de 100 habitantes, pero en las elecciones solo se eligieron a tres (dos del PP y uno del PSOE), porque no había más candidatos en las listas. Ante esta situación, la Diputación inició la tramitación para constituir una Gestora para Espejón. Los dos partidos, PP y PSOE aportaron nombres de vecinos voluntarios para formar la gestora y cada partido dio dos nombres. Entre los nombres de los populares estaba el que fue el alcalde de la anterior legislatura Gabriel Alcalde, y el PSOE aceptó dos voluntarios que se ofrecieron a ir bajo las siglas socialistas, dijo Pérez, quien ayer criticó que el anterior alcalde no se presentase a las elecciones para ser votado por los vecinos, pero sí aceptó hacerlo para una Gestora que no tiene que pasar por las urnas, «eso es burlar el sistema democrático», indicó.

Al final los voluntarios socialistas no fueron aceptados y el pleno de la Diputación de noviembre aprobó la Gestora de Espejón con el concejal socialista y los dos voluntarios del PSOE, algo que criticaron los socialistas porque entendieron que no respondía criterios de proporcionalidad, dado que el PSOE obtuvo más votos, 33 frente a los 22 del PP, al votarse en listas abiertas, «por lo que no hubiéramos sabido lo que habría pasado con un número mayor de candidatos», significó Pérez.

Esta Gestora no se pudo constituir al haber falta de quorum porque no acudió el concejal del PSOE. A juicio del PP porque el PSOE dio la orden de no acudir, pero Esther Pérez indicó que fueron asuntos personales del concejal. Ante esta situación, el PSOE y la Diputación solicitaron un informe a la Junta Electoral para que definiera si la Gestora de Espejón se tenía que constituir con tres o con cinco miembros, al ser un Ayuntamiento al que le corresponden cinco concejales. Este informe marcó la idoneidad de hacerla con cinco miembros, en el mismo sentido que se había marcado desde la Oficina de Asistencia Técnica de Municipios, según Esther Pérez, quien indicó que hay voluntarios suficientes para poder formarla.

La situación no es tan fácil en Nolay, donde después de la dimisión en bloque de los tres concejales socialistas por problemas entre los vecinos este pasado verano, ahora no hay voluntarios en el pueblo que quieran entrar en el Ayuntamiento, por lo que Esther Pérez se teme que se tenga que constituir la Gestora con diputados provinciales como ocurrió hace años en Serón de Nágima.