El PSOE impugnará el pliego con el que el PP quiere licitar el camping

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Vinuesa ha anunciado que impugnará el pliego de cláusulas administrativas que regirán la licitación para adjudicar la gestión del camping El Cobijo por un periodo de 20 años. Este pliego se aprobó en el pasado pleno con los votos a favor del equipo de Gobierno y en contra por parte de los concejales socialistas.

La oposición ve irregularidades en el inventario del camping que se aprobó junto al pliego de condiciones económicas. Según explicó la portavoz socialista, Asunción Medrano, en ese inventario no están incluidas todas las construcciones fijas, a su juicio, que tenía que haber incluido el anterior adjudicatario y que deberían pasar a titularidad municipal, en el momento de finalización del contrato. Medrano echa de menos 20 bungalows y una construcción que se emplea como vivienda.

En este sentido recordó que el camping se encuentra ubicado en un monte de utilidad pública que es propiedad del Ayuntamiento, «en el que no puede haber ningún edificio, ni ninguna vivienda que no pertenezca al Ayuntamiento». Añadió además que parece que el equipo de Gobierno con el pliego que aprobó en el pasado pleno «ha hecho un traje a medida». La portavoz socialista también indicó que en el nuevo pliego han echado en falta nuevas propuestas para cambiar el modelo de gestión en el camping «porque los usos y las demandas han cambiado en los últimos años y también cambiarán en el futuro, no vemos aires nuevos».

Medrano consideró que si se da por bueno ese inventario de bienes, el anterior adjudicatario sería el propietario de instalaciones que cree que deben ser de titularidad municipal y «esto nos parece grave y es contrario a los intereses municipales, porque no se están recogiendo la totalidad de los bienes y nosotros sí vamos a velar por los intereses de Vinuesa». En cuanto a los 20 bungalows, la concejala socialista sostiene que se trata de estructuras fijas porque cuentan con los servicios de entrada y salida de agua y la dotación de electricidad y sostuvo que «en litigios de estas características hemos visto que así se recogen», mientras que sobre el edificio que se utiliza como vivienda insistió que no tiene cabida en la parcela del monte que se cedió en su día para ubicar un camping.

El equipo de Gobierno del PP aplazó la aprobación del pliego de licitación del camping a un segundo pleno para presentar informes jurídicos sobre algunos puntos del pliego en los que surgió duda por parte de la oposición en la primera sesión que se llevó a debate este tema.

En el último pleno se presentó un inventario detallado de los elementos que forman parte del camping y pasarán a titularidad del Ayuntamiento por ser elementos fijos, entre los que se encuentran los edificios de recepción, restaurante y bar, la línea eléctrica, una puerta de cierre, barbacoas, tres viviendas de madera, un cristal de cerramiento y maquinaria de la piscina y del abastecimiento de agua, entre otros. En este inventario no están los 20 bungalows a los que se refieren los socialistas, porque han sido considerados móviles.

En el mismo pleno, los concejales conocieron el contenido de varios informes jurídicos aportados por el equipo de Gobierno. Cada uno recogía distintos criterios sobre lo que se considera lo que deben ser las estructuras fijas o móviles, según explicaron fuentes del equipo de Gobierno que también indicaron que habían llegado a un acuerdo para el adjudicatario para cerrar este inventario. Confirmaron que esos bungalows son estructuras móviles y son propiedad del empresario que decidirá lo que hace tras el nuevo proceso de licitación y adjudicación.

Las condiciones económicas del pliego aprobado incluyen además de los 20 años de concesión, una inversión de 250.000 euros en este periodo por parte del próximo adjudicatario y un canon anual de 18.000 euros. Las cuantías son las mínimas y se podrán mejorar por parte de los licitadores.

El adjudicatario ya ha firmado la entrega del camping y el pasado fin de semana del Puente de Todos los Santos es el último que ha abierto al público. El alcalde, Juan Ramón Soria, explicó que han tenido una negociación con el adjudicatario que ha gestionado el camping durante 30 años para llegar a un acuerdo para cerrar el inventario. El regidor visontino respeta la decisión del PSOE de recurrir, pero recuerda que el camping es un recurso para el municipio y se tiene que realizar los trámites para su adjudicación, con el objetivo de que el nuevo adjudicatario pueda abrir en la próxima temporada, a partir del mes de abril.