El PSOE reclama inversión para excavar en Ambrona y Torralba

La Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes Regionales de Castilla y León debate hoy la Proposición No de Ley que ha presentado el Grupo Socialista para solicitar al Gobierno regional un incremento de la dotación económica para destinarla a reforzar la investigación y las excavaciones en los yacimientos paleontológicos de Ambrona y Torralba, ubicados en el sur de la provincia.

Aunque el PSOE no ha fijado una cuantía económica en la PNL, el procurador Ángel Hernández, considera que la cantidad no debe ser inferior a los 30.000 euros anuales y con el propósito «de avanzar simultáneamente en los dos yacimientos» , puntualizó Hernández. Mientras que la Consejería de Cultura ha concedido en los dos últimos años una partida de 20.000 euros para el yacimiento de Ambrona, «no sabemos nada de Torralba», agregó el procurador socialista, quien aseguró ayer que la Junta lleva años sin habilitar partida para éste último, así como las partidas para Ambrona han sido insuficientes para avanzar en la investigación de estos yacimientos y así ponerlos en valor.

«Pedimos que se haga un esfuerzo para seguir excavando en ambos yacimientos y no queremos más excusas de la Junta que nos dijeron que el terreno sobre los que se asientan pertenece al Estado, pero las competencias pertenecen a la Junta de Castilla y León», aclaró Hernández.

Los yacimientos para los que el PSOE solicita un esfuerzo económico están ubicados en el sur de la provincia y los restos paleontológicos que albergan los hacen ser de los más destacados de Europa del periodo del Paleolítico Inferior. Ambos cuentan con la declaración BIC desde 1995 son Lugar de Interés Geológico de Referencia Internacional. Las primeras excavaciones que se llevaron a cabo en estos yacimientos corresponden a la primera mitad del siglo XX, pero continuaron de manera intermitente a lo largo de todo el siglo.

Los trabajos destaparon varios miles de metros cuadrados de terreno en ambos yacimientos y pusieron al descubierto los restos de fauna de este periodo. En los últimos años del siglo pasado y principios de éste, bajo la dirección de Alfredo Pérez y Manuel Santonja se ampliaron las excavaciones, con importantes hallazgos desde el punto de vista de la investigación histórica.

Según explicó Ángel Hernández, desde el año 2003 se ha ido excavando en diferentes niveles de los dos yacimientos, sobre todo en Ambrona, y en los últimos años ha trabajado un equipo de investigadores del Centro de la Evolución Humana de Burgos, pero con escasos fondos de la Junta de Castilla y León, lo que ha permitido mantener una actividad continua cada verano. Por ese motivo, el PSOE reclama a la Junta un incremento de los fondos para los dos yacimientos.

La Proposición No de Ley que debatirá hoy la Comisión de Cultura de las Cortes es la segunda que presenta el PSOE para estos yacimientos. En la anterior se reclamó otra partida económica para llevar a cabo la musealización y las obras de remodelación del edificio que hay en Ambrona. Una pequeña sala que apenas posee una zona de recepción para los visitantes y no reúne las condiciones adecuadas para el trabajador que se encarga de ella. El PSOE presentó las dos PNL por separado, dado que el dinero que se reclama para invertir en los yacimientos procede de partidas presupuestarias diferentes. En este sentido Hernández explicó que «nosotros solicitamos, por lo menos, que el debate se realizase en la misma comisión, pero no nos lo aceptaron».

El PP tampoco aceptó la anterior PNL y votaron en contra en la Comisión de Cultura a las pretensiones de incremento económico de unos 12.000 euros para «realizar un lavado de cara» a la musealización de los restos y dotar de los servicios adecuados a los yacimientos, aunque la propuesta socialista iba más allá e intentaba retomar el proyecto de construcción de un centro de interpretación, ya iniciada en 2007 por los investigadores Manuel Santoja y Alfredo Pérez, con el que se pueda dar al visitante toda la información necesaria para entender la importancia de este yacimiento.