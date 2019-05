Un pueblo sin agua corriente en el siglo XXI

Increíble, pero cierto. En pleno siglo XXI el agua corriente no llega a las casas de la pequeña localidad soriana de Fuentes de Ágreda, que es un barrio de Ágreda. En el pueblo reside un único vecino a lo largo de todo el año pero hay 34 casas abiertas con vecinos que las ocupan en periodos vacacionales, fines de semana y festivos. Algunos de estos residentes se han cansado de que la localidad no posea una red de abastecimiento de agua en condiciones y como en resto de los barrios del municipio, con sus correspondientes acometidas a cada una de las viviendas. Las casas tampoco disponen de red de aguas sucias, por eso cada una de ellas dispone de un pozo ciego para solucionar las aguas residuales y de un depósito para almacenar el agua potable que necesitan para el abastecimiento diario.

El pueblo cuenta con tres tomas generales de agua distribuidas por el casco urbano, pero el agua se queda en la calle y no llegan a las casas porque no están realizadas las acometidas a cada casa. Para disponer de agua potable en las casas, los usuarios tienen que conducirla desde las tomas generales de la calle a sus viviendas a través de mangueras. Una vez dentro se almacenan en depósitos particulares y para que pueda salir agua en el grifo necesitan de bombas, también instaladas en cada casa. Así funcionan los pocos residentes de Fuentes desde hace 14 años si quieren tener agua, un bien necesario.

Este grupo de vecinos de Fuentes está cansado y critica al Ayuntamiento de Ágreda por no tomar medidas para solucionar este problema y dotar al pueblo de una infraestructura hidráulica acorde con los tiempos, según explicó Asun Martínez Calavia, una de las afectadas y que ha denunciado esta situación, cansada de que el Ayuntamiento haga oídos sordos a las peticiones de este grupo de residentes. Recuerda al Consistorio agredeño que «nosotros también pagamos los impuestos como propietarios y el IBI nos lo han subido recientemente un doscientos por cien».

Además, la gota que ha colmado el vaso y que ha terminado de molestar a este grupo de vecinos es una obra que ha realizado recientemente el Ayuntamiento con la que ha desplazado y alejado varios metros una de las tres tomas generales que abastece habitualmente las viviendas de es el casco urbano, con el objetivo de que pueda ser utilizada para los agricultores que tienen sus cultivos en la zona y tengan agua disponible para las tareas agrícolas.

Según explicó Asun Martínez, con este cambio de toma se ha facilitado la acometida de agua a tres viviendas «que nos parece muy bien» , puntualiza, pero también se pregunta «¿qué pasa con las otras 31 viviendas?».

La Asociación de Vecinos de Fuentes de Ágreda, con 150 miembros, se ha dirigido recientemente al Ayuntamiento para trasladar la queja de la situación y para pedir que se hagan las acometidas a todas las viviendas que están abiertas, así como han solicitado una reunión con el alcalde.

Según explicó Asun Martínez, la contestación que han recibido es que «las obras las tienen aplazadas y nos plantean que podemos acometerlas nosotros si queremos» . Esta vecina se queja del «abandono del Ayuntamiento con el barrio con el que no hemos tenido comunicación en 11 años y siempre ha habido un muro infranqueable» . Cree que el problema está en que las quejas parten de un colectivo que no está empadronado en Ágreda, sino en Bilbao, San Sebastián, Zaragoza y Ólvega , entre otras localidades y «no somos votos para contar en las elecciones, pero insiste en que todos pagan sus impuestos por su patrimonio y «creemos que tenemos derecho a tener servicios como en cualquier otro pueblo». Martínez lamenta que «se hable tanto de la España vaciada, pero yo me pregunto que ¿más vaciada que este pueblo».