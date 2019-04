Los Rábanos alegra el padrón con una familia con seis hijos

Los Rábanos no recuerda otra subida del padrón igual. Y no, no valen las suspicacias porque acaba de ocurrir y el aumento del padrón no tendrá efecto alguno para las próximas elecciones municipales. Sí lo tendrá, en cualquier caso, en la cruzada por la repoblación que mantiene el medio rural de la provincia.

Este municipio cercano a la capital tiene desde hace un par de semanas nuevos vecinos: una familia formada por el matrimonio y seis hijos, «más uno que está en camino». Así lo confiesa la madre, Josefa Jurado Meléndez, natural de la provincia de Valencia, al igual que el cabeza de familia, Antonio Talavera Guerrero. Los niños tienen entre los 12 años el mayor y los dos meses el más pequeño.

La familia decidió establecerse en Los Rábanos tras una «mala experiencia» en Borobia, donde han residido durante un tiempo. El matrimonio quería seguir viviendo en Soria porque les gusta la provincia y apostaron por Los Rábanos por «ser un pueblo bonito y estar cerca de la capital», donde él tiene trabajo como camionero en una empresa del polígono.

En un principio barajaron también Garray pero se decidieron por Los Rábanos ante la posibilidad de poder llevar el bar del centro social «como nos dijo el alcalde y las piscinas». El centro –uno de los tres establecimientos de hostelería que hay en el pueblo– ha estado cerrado en los últimos tiempos y se reabrirá a corto plazo, después de que el Ayuntamiento se lo haya adjudicado a la pareja, según indicaron.

La familia reside en una vivienda de alquiler por la que paga 300 euros y se hace cargo del resto de servicios. Por el momento no cuenta con ninguna ayuda municipal, aunque han planteado esa posibilidad al Ayuntamiento. «Es algo que se habló al principio pero de momento no tenemos ninguna ayuda, que sí nos gustaría, claro».

La experiencia de la familia en Borobia no fue buena. De hecho, su estancia en el municipio no llegó ni a los cuatro meses. «Después de hablar con el Ayuntamiento y decirles que sí, que íbamos, nos trasladamos y antes de finales de año, como nos dijeron, estábamos empadronados, pero no cumplieron lo que nos habían dicho». Así lo comenta el cabeza de familia, haciendo alusión a unas becas para los niños que «nunca llegaron» y, especialmente, a «unas facturas de luz exageradas», una de ellas de más de 1.000 euros y otra de 400, que «no era lo que nosotros habíamos consumido y así se lo dijimos al Ayuntamiento». Antes de llegar a Borobia la familia estuvo en Hontoria del Pinar, de donde se trasladaron «por las buenas condiciones que nos dijeron desde el Ayuntamiento, que habló de que lleváramos un hostal rural. Pero bueno, eso ya se acabó», zanja Antonio Talavera, padre de otros dos hijos ya independizados.

La familia tiene «buenas sensaciones» con Los Rábanos y prefiere olvidar lo sucedido en el otro municipio. «Es algo que nos tenía que pasar para poder venir a Los Rábanos», apunta ella, optimista con el futuro.

Al colegio de Quintana redonda y a la guardería del pueblo

Josefa Jurado y Antonio Talavera tuvieron palabras de reconocimiento para el colegio de Quintana Redonda, al que van cuatro de sus seis hijos, de 12, 11, 9 y 7 años. El mayor irá el próximo curso a un instituto de la capital. «Sin decirles nada, allí nos hicieron todas las gestiones porque la matrícula se cerraba. El colegio se ha encargado de hacer todos los papeles y nos ha facilitado todo», afirmaron los padres que dijeron estar «muy agradecidos al centro». La familia ha tenido gratis los libros escolares y el comedor, «que son las únicas ayudas con que contamos, además de 145 euros cada seis meses que nos dan por ser familia numerosa», añadió la madre, de 36 años y que espera a su séptimo hijo. Otro de los pequeños, de dos años, irá a la guardería de Los Rábanos, «que son otros 150 euros», y el último tiene dos meses. «Se habla mucho pero las ayudas para las familias numerosas a la hora de la verdad no son tantas. Yo pago mi luz, mi agua, mi casa...», indica el padre –de 47 años– que, al igual que su pareja, afirma estar «muy contento» con la acogida que ha tenido la familia en Los Rábanos y Quintana Redonda. El matrimonio valenciano se mostró abierto a recibir cualquier ayuda dirigida a niños, como una sillita o alzador de coche.