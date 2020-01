Ramos: «En este pueblo hay mucho corazón y mucha alma»

Yolanda Ramos, protagonista de La Llamada, Paquita Salas, Villaviciosa de Al Lado, o Volver, inauguró ayer la 46ª edición de las Jornadas de las Matanzas del Virrey Palafox de El Burgo de Osma con un pregón divertido y emotivo, que arrancó alguna lágrima entre los asistentes, por su cercanía con la actriz y los recuerdos de sus primeras visitas a la villa episcopal.

Según explicaron en el Virrey, con la invitación a que fuera pregonera esta gran actriz que ha sido también dada a conocer en programas como Masterchef o Tu cara me suena, querían rendir un homenaje a la mujer, madre y cómica, tarea que no es fácil.

Tal y como explicó la consejera delegada del Virrey, Beatriz Martínez, «estamos muy contentos de recibir a Yolanda, que es de la casa» y aprovecharon para felicitarla por sus éxitos laborales y premios conseguidos gracias a la interpretación. Ramos quiso felicitar a la familia Martínez Soto del Virrey por mantener viva una tradición como la matanza y reconoció que «en este pueblo hay mucho corazón y mucha alma», poniendo como ejemplo a Luis y a Mónica, dos amigos de El Burgo a los que ella conoció en Las Ramblas de Barcelona hace 17 años y descubrió que la forma que ellos tenían de hablar de su pueblo reflejaba «el alma y el corazón de sus habitantes» e hizo un alegato al valor de la amistad de estos burgenses que no pudieron impedir que las lágrimas brotaran durante el discurso de la actriz premiada con el Premio Feroz en esta edición.

Además, haciendo gala de su sentido del humor y su simpatía, que conquistó a los asistentes a esta inauguración, también evocó su primera visita a El Burgo de Osma con su actual pareja, intentando pasar un romántico fin de semana donde nadie les conociera y su sorpresa fue encontrarse con gente que sí conocía de vivir en otros lugares y que les saludó con un clásico “qué hacéis aquí pareja”, haciendo un guiño a su pareja que también la acompañaba en la jornada de ayer en los salones del Virrey.

La fama de las matanzas, el Virrey Palafox y El Burgo de Osma son internacionales y se conocen en ciudades como Madrid o Barcelona, según afirmó la actriz, quien también valoró el trabajo que realizan en el restaurante burgense, porque «es muy chulo unir a la gente a la mesa», aseguró.

«Sois maravillosos», añadió Ramos, quien reconoció que el Virrey demuestra, que «desde un pueblo pequeño se puede ser muy grande», culminó, recogiendo una emotiva ovación.

La fiesta la matanza burgense comenzó en la Plaza Mayor de la localidad, donde se celebró el rito matancero que inaugura esta nueva edición y donde se pudo disfrutar de vino, morcilla y dulces, mientras Antonio Callejas, mantenedor de las matanzas, iba desgranando los entresijos de esta cita culinaria y turística que desde ayer y hasta el 19 de abril congregará en El Burgo de Osma a cientos de comensales.

Una imagen retratada por muchos de los espectadores que ayer convirtieron la Plaza Mayor en un paseo obligado en El Burgo de Osma, tanto para contemplar la primera matanza del Virrey, como para disfrutar de una tradición que se sigue conservando en los pueblos sorianos, pero que en El Burgo de Osma lo han convertido en la Catedral del buen comer.

Posteriormente la fiesta se trasladó a los salones de los Diezmos del Virrey Palafox donde se sirvieron los 22 platos que conforman el menú matancero y que se podrán degustar en el restaurante burgense todos los sábados y domingos hasta abril.

Hasta allí acudieron invitados numerosos amigos de la familia del Virrey que tienen ya marcada en su calendario esta cita burgense, como representantes de la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento burgense, distribuidores que sirven las distintas materias primas al negocio hotelero, prensa, y restauradores de otros negocios que mantienen extraordinarias relaciones con el Virrey.

Además, este año, desde el Virrey quieren potenciar su CerdoExperiencia, el programa cultural que de forma paralela enriquece la oferta gastronómica, como el vermú matancero (a partir del 15 de febrero) o las visitas guiadas por el Burgo de Osma (a partir del fin de semana del 25 de enero).

Según explican en el Virrey, se busca «ofrecer a los asistentes una experiencia única y resaltar los valores naturales, gastronómicos y culturales de la zona» y de hecho dinamiza las calles de El Burgo de Osma y comarca durante los meses más duros del año. Por eso además de las comidas matanceras, el vermú de Doña Remedios los domingos permiten que los turistas y los vecinos de la comarca puedan disfrutar de un ambiente más distendido y cerrar gastronómicamente la fiesta culinaria que rinde honor al cerdo.

Además, no faltarán otras actividades ya tradicionales en las Jornadas enmarcadas en el Festival +Q Cochinos como concurso de torreznos (donde se elige el mejor torrezno del mundo), o el divertido encierro de cochinos que suele coincidir con el fin de semana de San José.