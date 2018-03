El recibo de agua en El Burgo sube un 1,5% al actualizar el IPC

Los recibos del servicio de agua en el municipio de El Burgo de Osma se incrementarán a partir del próximo mes de abril un 1,5%. Este pequeño incremento obedece a la actualización del IPC , correspondiente al año pasado, y que fue acordado de manera unánime por la corporación municipal en el pleno del mes de diciembre.

La modificación de la ordenanza a la que dio el visto bueno el pleno es definitiva, tras superar el plazo de exposición a información pública y ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. De esta manera, la modificación de los precios corresponde a la tasas que regulan los servicios de abastecimiento de agua potable y por el tratamiento y depuración de aguas residuales.

En lo que se refiere al abastecimiento de agua las tarifas que se van a aplicar son de 10,92 euros al trimestre a aquellas viviendas que no superen el gasto de los 24 metros cúbicos. A partir de este tope cada metro cúbico se pagará a 0,73 euros. Las tarifas del suministro de agua para los establecimientos industriales será de 17,63 metros cúbicos en un gasto trimestral de 30 metros cúbicos, a partir de este tope se cobrará a 0,91 euros cada metro cúbico. Aquellas industrias o establecimientos que no posean contador o el que tengan esté averiado o resulte ilegible tendrán que abonar la cantidad de 119,74 euros al trimestre. En lo que corresponde a las tarifas para el servicio de depuración de aguas, se aplicará un precio trimestral de 8,20 euros a aquellas viviendas, fincas y locales no destinados a actividades comerciales o industriales, que no superen un gasto de 24 metros cúbicos. Cada metro cúbico que supere este tope se tarifará a 0,42 euros el metro cúbico. Los precios para las fincas y locales comerciales e industriales será de 9,84 euros el coste trimestral hasta los 30 metros cúbicos, los que sobrepasen este límite se cobrarán a 0,48 euros cada metro cúbico gastado por encima del tope.

Esta modificación de tarifas obedece al contrato que tiene firmado el Ayuntamiento con la empresa Aqualia, que tiene en régimen de concesión la prestación del servicio. El alcalde, Jesús Alonso, puntualizó que esta modificación «no es una subida sino que obedece a la actualización del servicio del coste del agua».

El Ayuntamiento concesionó el servicio de agua por un periodo de 15 años y dos más de prórroga, el pasado año, el Ayuntamiento acordó esta prórroga con la empresa Aqualia que es la encargada de procurar el suministro y la depuración a los habitantes del municipio burgense que cuenta con una población próxima a los 5.000 habitantes.