Los regantes respaldan 1,4 millones de euros de presupuesto para el próximo año

P. Pérez soler soria

La comunidad de regantes de Almazán aprobó ayer sus cuentas para el próximo ejercicio, una previsión económica que se acerca al millón y medio de euros para la zona con el mayor número de hectáreas de regadío en la provincia. El canal de Almazán riega unas 5.100 hectáreas en las que hace unos dos años se instalaron casi 70 kilómetros de tuberías y redes de agua, en la obra hidráulica más ambiciosa ejecutada en la provincia en los últimos años, con permiso de la que ahora ha comenzado a construirse que es la presa de Tierras Altas. Los regantes aprobaron ayer en asamblea un Presupuesto anual para el próximo ejercicio de 1.404.686 euros, muy similar al del presente ejercicio aunque éste ligeramente superior, según explicó el presidente de la comunidad, Jesús Manuel Gómez. El presente año han contado con un presupuesto de 1.360.000 euros.

La asamblea tuvo lugar en las instalaciones de la comunidad de regantes, en la calle Antonio Machado, donde se congregaron alrededor de 45 personas. La reunión es una de las dos asambleas importantes que celebran los regantes al año; la otra es en torno al mes de abril.

El presupuesto incluye un remanente de 388.188 euros, cantidad procedente del apoyo económico que otorga la Junta de Castilla y León, para las obras de modernización del canal, «dos puntos con los que nos subvencionaban», en palabras del presidente de la comunidad.

La comunidad de regantes pidió en su día un crédito de unos 11 millones de euros con los que hacer frente a las obras de modernización del canal, ejecutadas en dos fases. Así, gran parte del presupuesto se dirige cada año a hacer frente al crédito y también a los gastos corrientes, las dos partidas más cuantiosas de gastos, según explicó Gómez. En el ejercicio actual, la partida destinada a amortización e intereses fue de 469.000 euros para el crédito de la primera fase de las obras; y 180.000 euros para el de la segunda (se pidieron por separado). La cantidad para la amortización en el presupuesto aprobado ayer «será similar al anterior», según el portavoz de los regantes.

Además de a la previsión de cuentas, la asamblea dio el visto bueno a la memoria de actividades, ambos confeccionados por el sindicato de riegos, encabezado por Sergio Antón.

Almazán está dividida por riegos en las siguientes zonas: Valdespina (sector I, con algo más de 100 hectáreas), Almazán (II, con unas 2.400 hectáreas) y Barca (sector III, también con unas 2.400). Del total de hectáreas de regadío en Almazán no todas están modernizadas. Según los cálculos de la comunidad, en estos momentos hay obras de modernización en alrededor de 1.500 hectaréas.

Telecontrol

En previsión, aunque a medio plazo, se encuentra establecer algún mecanismo de telecontrol en la zona del canal de forma que se pueda saber con exactitud las superficies. En la asamblea estuvo también encima de la mesa la necesidad de reducir costes, según explicó el presidente, que instó al sindicato de riegos a buscar la fórmula para hacerlo, especialmente en el tema de los seguros. La asamblea se felicitó porque, de momento, la sequía no ha afectado a los regantes de Almazán, que este verano vivieron una situación delicada con la petición de agua por parte de regantes del Bajo Duero, a los que se dijo que no. «Con algo más de diálogo podría haber habido mayor entendimiento», recordaba ayer el presidente.

Conversaciones para el arreglo de la balsa

En el punto de mira de la Comunidad de Regantes para este año es solucionar el problema surgido en la balsa de uno de los sectores, concretamente el dos, para lo que responsables de este colectivo, con su presidente a la cabeza, Jesús Manuel Gómez, se reunieron a comienzos de mes con responsables de la empresa que ejecutó las obras de modernización del canal, Tragsa, y de la Junta. El problema se sitúa en una balsa de abastecimiento, desde la cual el agua pasa al canal por una entrada situada de forma lateral, que suele taponarse si no hay demasiado volumen. Un «error de cálculo», según lo definió en su día el presidente, sobre el cual se están manteniendo conversaciones. «De momento se van a hacer mediciones», comentó el responsable de la comunidad, que mostró su satisfacción por cómo ha discurrido la última campaña de regadío. La ampliación en la entrada de agua al canal madre solucionaría que se repitiera el problema, descubierto en abril al bajar el nivel de agua. El incidente ocasionó que tuvieran que establecerse algunos horarios de riego, si bien no directamente motivados por la sequía como ha ocurrido en otras zonas de la cuenca. Los ajustes que se hicieron consiguieron paliar la situación hasta que se amplíe la boca de entrada al canal. Jesús Manuel Gómez mostró su satisfacción por el hecho de que los regantes de Almazán no hayan sufrido restricciones en un año seco como el que concluye. «No hemos tenido problemas porque estamos en la cabecera del Duero y somos, como quien dice, unos privilegiados, pero de todos modos hay que estar alerta», comentó el presidente de la comunidad de regantes. De ahí, el deseo que expresó Jesús Gómez para el próximo año: «Que llueva, que llueva mucho. El hecho de que no hayamos estado afectados por la sequía en la campaña anterior, no quiere decir que tampoco vayamos a estarlo en la siguiente», concluyó.