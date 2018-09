Resinas se afianza en Almazán destilando nuevos productos

Resinas Naturales consolida su planta en Almazán con un nuevo avance en el proyecto que presentara hace un par de años para la localidad soriana. La empresa ha puesto en marcha esta semana una de las dos torres de rectificación que levantó este verano, mientras que la segunda lo hará esta próxima semana, según anunció su director gerente, Jesús Prieto. La puesta en funcionamiento de estas instalaciones supone un segundo paso en la producción de la empresa, dedicada a la destilación de la resina de la que se obtienen aguarrás (trementina) y colofonia.

Estas dos torres de última generación permitirán tratar el aguarrás que se obtiene de la resina y obtener del mismo dos sustancias, betapineno y alfapineno. La rectificación de la trementina o aguarrás se hace también en la planta de Cuéllar, si bien las instalaciones de Almazán «permitirán un rendimiento bastante superior» porque las torres son más altas, modernas y con una tecnología más avanzada.

Prieto subrayó el «hito» que significa para la firma la marcha de estas instalaciones, «no solo en Almazán, que también, sino a nivel de grupo, porque para Resinas supone un antes y un después». La empresa se fundó en el año 2010 y tiene su sede en la localidad segoviana de Cuéllar, que amplió con su planta en la provincia de Soria, donde se comprometió a instalar un centro de tratamiento de elaboración de productos derivados de la resina, con una inversión de unos 7,8 millones de euros..

El aguarrás que se trate en las torres procederá de resina cogida en Soria, de producción de planta de Cuéllar, así como de miera importada, según avanzó Prieto. Las torres tienen capacidad para destilar todo el aguarrás que se produce en España, según avanzó Prieto.

La actividad de Resinas Naturales consiste en extraer y transformar la resina en productos que tiene alto valor añadido. Su cartera de productos está compuesta por colofonia, aguarrás, alfa y betapinenos, así. Las aplicaciones de todos estos productos en el mercado tienen una gran variedad: van desde los cosméticos y fragancias, a los farmacéuticos, la industria alimentaria, pasando por los químicos, con aplicaciones en tintas, pinturas y adhesivos.

La ampliación comenzó hace alrededor de año y medio con la construcción de un aljibe, mayor que el que tenían hasta entonces, para almacenar 400 metros cúbicos de agua lo que duplicaba la capacidad del anterior. A comienzos de año se puso en marcha también un nuevo edificio de logística y almacén para guardar la materia prima.

La ampliación supondrá un aumento de los puestos de trabajo en la fábrica. Las instalaciones disponen de una plantilla en estos momentos de 17 personas, a las que se sumarán cuatro más «de aquí a finales de año». La ampliación de personal no generará nuevos departamentos en la planta, que desde sus inicios «mantiene una estructura de fábrica», en palabras de Prieto. Así, esta plantilla se desglosa en las áreas de Montes, Laboratorio y Calidad, Ingeniería, Mantenimiento, Producción y Logística y Administración.

La implantación de Resinas en Almazán fue todo un aldabonazo para el entonces emergente sector resinero en la provincia, donde son cada vez más los ayuntamientos que favorecen la resinación a través de diferentes actuaciones.

La campaña se prevé «algo mejor» que la anterior, con 1,9 kilos de resina por pino

La campaña resinera se prevé «algo mejor» que la del año anterior en la que se recogió 1,9 kilos por pino, según indicaron fuentes de la Resinas Naturales. La empresa trabajó con un total de 500 resineros, cifra que incluye los de la planta de Cuéllar (Segovia). De este medio millar de trabajadores, un centenar llevan la miera a las instalaciones de la firma en Almazán, pero no todos son de la provincia, ya que también se recoge materia prima que llega de Burgos y Guadalajara, aunque una mínima parte.

Son alrededor de 60 personas las que llevan miera extraída de pinares sorianos, de Almazán, Tardelcuende, Quintana Redonda, Matamala y Berlanga, entre otros municipios.

No obstante, la campaña va con algo de retraso por la meteorología porque fue una primavera con lluvias pero ahora «los pinos están respondiendo bien. La previsión es que, aunque va con cierto retraso, se recupere con el tardío», indicaron las citadas fuentes, añadiendo que «mientras no hiele, los pinos seguirán echando bien». La resinación oscila campaña tras campañas puesto que es un sector sujeto a la climatología.

La crisis «se notó al principio» hasta el punto de convertirse en un «sector refugio al principio» para algunas personas que optaban por coger pinos para resinar que ponían a disposición algunos ayuntamientos. «Hubo algunos que abandonaron pero otros siguieron.

Este año, los resineros con contrato en Resinas llevan en torno a 400.000 caras de pino, lo que no equivale a árboles, ya que a cada pino puede tener una o más caras. En la temporada pasada, la producción de Resinas fue de en torno a seis millones de kilos, una cifra algo inferior a la anterior, «pero nos mantuvimos porque el número de resineros fue mayor que la precedente», concluyen fuentes de la empresa.