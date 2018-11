La restauración de la muralla de Almazán, Premio Internacional Ar&Pa

El Premio Internacional Ar&Pa 2018 ha recaído en el proyecto de ‘Restauración de la Muralla del Postigo de Santa María y regeneración de su entorno’, en la localidad de Almazán. Los encargados de entregar este galardón han valorado «la consolidación del conjunto de la muralla y la puesta en marcha de espacios ciudadanos cerrados anteriormente y ahora dispuestos para su utilización». «Además, se ha habilitado una nueva zona de acceso al casco histórico de la ciudad, ya en pleno uso y para aprovechamiento por los ciudadanos y se han recuperado nuevos espacios, con la posibilidad de la apertura de otros en fases sucesivas», recogen en el fallo, conocido en la tarde de ayer. La obra fue contratada por el Ayuntamiento de Almazán y financiada con el 1% Cultural.

Los premios Ar&Pa se crearon en el año 2000 con el fin de reconocer la labor en la conservación, rehabilitación y restauración del Patrimonio Cultural. En 2014, se convocó un único premio internacional Ar&Pa para distinguir las intervenciones y modelos de gestión en un bien o conjunto de bienes pertenecientes al patrimonio cultural.

El jurado estuvo presidido por la decana de la IE Escuela de Arquitectura y Diseño y directora de los Premios Pritzker, Martha Thorne, y formado por el director de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico y el arquitecto y consultor de Patrimonio portugués, José María Lobo de Carvalho.

La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, María Josefa García Cirac, felicitó a los ocho proyectos candidatos a este premio internacional: el ‘Plan de Fortificaciones de la Guerra Civil’ de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid; ‘Voces de un Museo’, de la Fundación Extremeña de la Cultura; el ‘Plan Director de la Muralla de Plasencia’, de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura; la ‘Fundación Rehabitar’; la recuperación del Monasterio de Santa María de Rioseco, por la Asociación Salvemos Rioseco; ‘Rota do Románico’, de la Associaçao de Municipios do vale do Sousa; la ‘Restauración de pinturas murales de la Iglesia de Nogueira’, por la Xunta de Galicia, y la ‘Restauración de la Muralla del Postigo de Santa María y regeneración de su entorno en Almazán’, de Fernando Cobos.

A la convocatoria del Premio Internacional Ar&Pa 2018 optaron 18 proyectos, de los que fueron seleccionados esos ocho.