Rey acusa a Serrano de "chantaje" con las obras de Valcorba

El portavoz del PSOE en la Diputación y el teniente alcalde del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, acusó ayer al presidente de la Diputación de «chantajear» al Consistorio de la capital con las obras que quedan para rematar el polígono de Valcorba.

El portavoz socialista explicó que el informe que tenía que emitir la Diputación era para dar el visto bueno a las obras del entronque que unirá la carretera provincial SO-P-3003 con la N-122 a través de un vial del polígono industrial. Después de estas obras los conductores que se dirijan a Alconaba tendrán que atravesar este carril central del polígono, unos 700 metros, y que ahora se ha convertido en el punto de discordia entre las dos administraciones.

Rey se sorprendió que en ese mismo informe, la Diputación introdujese ahora que el Ayuntamiento se tiene que hacer cargo de la titularidad de un vial, que tiene escriturado a su nombre. «Parece ser», dijo Rey, «que no va a autorizar la obra si el Ayuntamiento no lo registra a su nombre y eso es un chantaje en toda regla, algo que el Ayuntamiento de Soria no va a permitir», manifestó. El portavoz socialista ve el chantaje en el último párrafo recogido en el acuerdo adoptado por la última Junta d Gobierno, en el que se lee textualmente lo siguiente: «Requerir al Ayuntamiento de Soria, para que, con anterioridad al inicio de las obras recogidas en dicho proyecto, asuma, de manera expresa, la propiedad del vial anterior del polígono industrial al que se conectará la carretera provincial, debiendo realizar las actuaciones oportunas para que se inscriba a su nombre en el Registro de la Propiedad y asumir las obligaciones de conservación y mantenimiento».

La Diputación es titular del vial central de Valcorba porque está inscrito como carretera provincial, tanto en el documento urbanístico que posee el Ayuntamiento de la capital cuando se aprobó el polígono de Valcorba, así como el escritura pública notarial, aseguró Rey. Puntualizó que la Diputación sabe bien que es la propietaria del vial, que está escriturado como carretera provincial, «porque cuando se elaboró toda la documentación del polígono no lo recurrió».

Ayer el responsable socialista revisó toda la documentación existente en el Consistorio sobre el vial de Valcorba, dado que se lamentó porque se había enterado por la prensa del contenido del último informe aprobado por el equipo de Gobierno de la Diputación sobre las obras del entronque del polígono de la capital y reprochó a Serrano que lo hubiese comunicado antes a la prensa que al Ayuntamiento. Rey insistió en que existe un acuerdo con el equipo de Gobierno del PP en la Diputación de 2004 de que se haría cargo de este vial, algo que ayer negó a HERALDO DIARIO DE SORIA, Benito Serrano, quien dijo que este acuerdo no está en Diputación.

Luis Rey volvió a a recordar que existe también otro acuerdo, en el que la Junta de Compensación de Valcorba se comprometía a acometer la obra de este entronque, unos cien metros de longitud, y la Diputación se quedaba con el vial del polígono.

Serrano expuso esta semana, después de la Junta de Gobierno, que, en virtud de un informe técnico, se considera que la carretera provincial SO-P-3003 empezará al final del vial del polígono industrial.

A través de dicho informe, la Diputación argumenta que este vial será de titularidad municipal como el resto de viales del polígono porque «dado que el tramo de la SO-P-3003 que transcurre por terrenos del polígono fue absorbido como suelo del polígono, no contemplándose ni en el Plan Parcial ni en el proyecto de urbanización del Plan Parcial, construcción de un nuevo tramo de carretera, dado que la conexión entre la carretera provincial y la N-122 se realizará por viales del polígono, por ello, la conservación y el mantenimiento de dicho vial no será competencia de la Diputación, como titular de la referida carretera, a pesar de utilizar este tramo de vial para conexionar carreteras, porque los viales del polígono son titularidad municipal».

Benito Serrano se defendió ayer de las acusaciones de los responsables socialistas que lo acusan de boicotear el polígono diciendo que desde la Diputación no se va a paralizar Valcorba «y hemos venido a la Diputación a construir». Rey le pidió que deje de confrontar instituciones.