El presidente de la Diputación Provincial en funciones, Luis Rey, cerró ayer su mandato con un pleno extraordinario en el que se aprobó la el acta de la sesión plenaria anterior. Rey agradeció la buena disposición de la corporación saliente para alcanzar acuerdos en asuntos de importancia, «a pesar de que no ha habido una mayoría absoluta». A su vez expresó su satisfacción por el «comportamiento educado» y los 24 diputados provinciales en todos los plenos de este periodo y aseguró que la «disposición ha sido magnífica» y no se han antepuesto los intereses partidistas en el funcionamiento ordinario de la Institución.

Por ello, en su intervención, solicitó «mirar por el futuro de la provincia, presida quien presida, y no primar los intereses personales». Lanzó un último deseo:«seamos buenos y felices».

A unos días de la constitución de la Diputación Provincial se desconoce quién gobernará y estos días continúan las negociaciones entre los partidos que tendrán representación en el salón de plenos para alcanzar un acuerdo para los próximos cuatro años. El pleno de constitución se celebrará el Miércoles El Pregón, a las 12 horas. La sesión de ayer apenas duró unos minutos con la ausencia de los diputados Martín Navas (PSOE) y Ana Borobia (PP).

Al cierre de la sesión se sucedieron las despedidas personales entre los diputados que no formarán parte de la corporación en la legislatura que va a comenzar. Algunos de ellos visiblemente emocionados tras realizar un balance positivo de su paso por la Diputación Provincial y otros, como el alcalde de Tardelcuende, Ricardo Corredor, que se dedicará los próximos cuatro años a la alcaldía, que ha revalidado en las urnas. El punto final fue la foto de familia en la escalinata de entrada de la Diputación, una imagen con la que también arrancó en 2015 esta legislatura.

La mitad de los diputados de la corporación saliente no repetirán en la que se constituirá en unos días. Trece son los que dejan su escaño. En el PSOE no estarán Pilar Delgado, elegida senadora por Soria, y tampoco estarán Asunción Medrano (Vinuesa), Ricardo Corredor (Tardelcuende), Rosa Herrera (Arcos de Jalón) y Judith Villar (Ólvega). En el PP dejan sus sillones Jesús Ángel Peregrina, alcalde de Arcos y procurador por Soria, y Ana Borobia (Ólvega). La salida de los no adscritos es la más numerosa porque no repetirán Elías Alonso (El Burgo), Fidel Soria (Cabrejas del Pinar), Jesús Elvira (San Leonardo), Constantino de Pablo (Langa de Duero), Montse Torres (Almazán) y Raúl Lozano (Hinojosa del Campo).

Hace cuatro años Luis Rey fue el primer presidente socialista de la democracia que ocupó el sillón de la Diputación soriana. Tenía, como ahora, una mayoría simple de 12 diputados y entonces le valió la abstención de los dos diputados de Ciudadanos (José Antonio de Miguel y Raúl Lozano) para su investidura. Ha tenido que dirigir un periodo marcado por los vaivenes en el seno de los otros grupos políticos representados.

En primer lugar, Ciudadanos expulsó del partido a De Miguel y Lozano por defender el funcionamiento y la necesidad de las diputaciones provinciales contraviniendo las directrices de la formación naranja. A mitad de legislatura los dos diputados mantuvieron su acta y pasaron a ser no adscritos.

Posteriormente la crisis saltó en las filas del PP y el grupo de 11 diputados con los que comenzó la legislatura quedó dividido. Seis de ellos, entre los que se encontraba la que había sido portavoz hasta entonces, Ascensión Pérez, abandonaron el partido por discrepancias con la dirección y el grupo del PP quedó reducido a cinco miembros. Los otros seis pasaron a ser no adscritos que al final fueron ocho. Todo ello obligó a reformar el número de miembros de las comisiones informativas para guardar la proporcionalidad de la representación de todos los diputados.