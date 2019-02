Rey anuncia que Norma cierra el balance de 2018 con pérdidas

El presidente de la Diputación, Luis Rey, anunció ayer que Norma Doors cerrará su balance económico de 2018 con pérdidas. No desveló a cuánto ascenderán. Este resultado, al que hizo ayer alusión el presidente, se extrae del avance del balance económico que han facilitado los socios empresariales a la Diputación. El presidente precisó que las cuentas definitivas del ejercicio de 2018 no se han presentado todavía en el Consejo de Administración de la mercantil, que tiene su planta de producción en San Leonardo de Yagüe.

El presidente de la Diputación expresó ayer en se encuentra «preocupado» por la situación y la evolución económica de Norma Doors, de la que la Institución pública es accionista, y también por la fusión que plantean los socios industriales con otra empresa del sector de puertas. Para Rey, la realidad de no conseguir resultados económicos en positivo, «es un drama y un permanente quebradero de cabeza».

En este sentido agregó que la ausencia de una senda de crecimiento positiva en la fábrica de puertas es la mayor preocupación para los responsables institucionales. como socios de Norma. No obstante, ayer Rey rompió una lanza a favor del grupo empresarial Lacus, que pilota el funcionamiento de la planta pinariega, y subrayó que son «los que más han apostado por la mercantil, pero no conseguimos dar con la tecla para que la fábrica consiga tener resultados positivos», agregó.

Rey puso énfasis en su preocupación por la mala situación económica de la empresa porque «sabemos que lleva aparejada decisiones laborales», a la vez que recordó que la principal razón por la que la Diputación participa como socia en la compañía es por el mantenimiento del empleo. «A falta de rendimientos positivos de la empresa, al final las decisiones acaban tirando por el lado del empleo», dijo Rey. En los dos últimos meses se han conocido un total de 33 despidos en San Leonardo de Yagüe y la plantilla asciende en la actualidad a unas 250 empleados, según el dato que ofreció ayer el presidente.

Estos despidos se han producido antes de que Lacus Group, socio mayoritario en Norma (78%), cierre la fusión con la compañía Uniarte (Toledo) para sumar fuerzas en el mercado de la puerta. Una unión que los empresarios dieron a conocer a la plantilla pinariega y al resto de los socios el pasado mes de mayo. La fusión con Uniarte también preocupa a la Diputación, dijo Rey, quien explicó que «hemos tenido conversaciones y hemos analizado si la fusión es buena para compañía, como nos trasladan, o no lo es, desde el punto de vista de mejorar los resultados de Norma». El presidente consideró que «a estas alturas nadie discute que la fábrica más potente en todo este proceso es la de San Leonardo, pero hay que conseguir tener resultados positivos», significó.

La corporación provincial, a través de un pleno, se tiene que pronunciar y dar el visto bueno a la fusión de Norma Doors, en la que participa en un 18%, con Graells March y European Value Advisors S.L. (Puertas Uniarte). Este asunto no se debatirá en el pleno ordinario que celebra hoy la Diputación. Todavía se está estudiando la documentación. No obstante, representantes de las dos compañías han mantenido reuniones con los responsables políticos de la Institución en la que explicaron los pormenores de esta operación empresarial. El objetivo de esta unión se realiza para reforzar el producto, dado que las producciones de San Leonardo y de Ocaña se complementan en el mercado del sector. No obstante, los dueños de ambas empresas pretenden modernizar los procesos productivos e implantar métodos innovadores para lo que se quiere incorporar a técnicos expertos. La nueva sociedad que surja de la unión de ambas permitirá contar con un grupo competitivo y pujante, tanto en el mercado español como internacional.

Lacus Group entró en Norma Doors hace algo más de un año y para ello compró las acciones del anterior socio empresarial, Alcopa Thys. En la sociedad también está Caja Rural, con el 4% de acciones.