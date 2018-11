Rey confirma que no se cerrará ningún colegio el próximo año

El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, visitó ayer el complejo educativo de San Esteban de Gormaz e impartió una conferencia a los alumnos de Bachillerato de la provincia de Soria sobre los 40 años de la promulgación de la Constitución Española en el CEA Doña Jimena, donde también tuvo la oportunidad de compartir experiencias y conocer el trabajo del alumnado del centro educativo.

Rey destacó la calidad del sistema educativo y reconoció que la despoblación supone un problema, aunque «no pondría como ejemplo de incumplimiento de la Constitución el caso de Soria», afirmó, destacando los altos niveles en diversos indicadores educativos como la investigación, la excelencia, el bilingüismo, el nivel de titulación y valoraciones como el informe Pisa que sitúan a la región como «la Finlandia española y Soria como la Finlandia de Castilla y León».

Para el responsable de Educación, «hay otras partes del país donde las desigualdades educativas son mayores que las que tenemos nosotros», explicó, aunque «es verdad que hace falta una aproximación especial a la escuela en el mundo rural», destacó. Puso como ejemplo un apoyo mayor a la FP específica, «donde falta mucho por hacer y faltan recursos» y consideró que es importante valorar la Secundaria y el Bachillerato en el medio rural. Por eso criticó que «las leyes educativas suelen estar hechas por gente que están pensando en Madrid y en concreto en el interior de la M30 y no se imaginan que España es muy amplia y variada y hay amplias zonas con dificultades demográficas», confesó, confiando en que «pueda haber un pacto», afirmando que se está luchando pero que «no parece que sea el momento», ya que el Ministerio «está a otra cosa».

El responsable de Educación también hizo valoraciones sobre la ratio de alumnado en Soria, considerando que «el mismo fenómeno tiene ventajas e inconvenientes», ya que por un lado la escasez de alumnos motiva que haya una enseñanza más personalizada, aunque hizo referencia a expertos que afirman que ese no es el factor educativo, ya que el éxito educativo es la suma de varios factores, entre ellos, como destacó Rey están la motivación y preparación del profesorado, que es «clave», así como la implicación de las familias, que se mide de muchas maneras, entre otros aspectos.

Aunque no ofreció cifras concretas, el consejero de Educación consideró que «este curso ha sido semejante al anterior» e incluso se mostró satisfecho por el hecho de haber inaugurado un nuevo centro en Golmayo, algo que calificó de «una alegría», recordando que el descenso de población es paulatino y avanzando en que «el próximo curso será semejante al actual», por lo que no anunció el cierre de ningún centro educativo. «El descenso es paulatino y quizás reversible, si fuéramos capaces de crear más empresas e industria, que haga que se queden los jóvenes», añadió Rey, por lo que explicó que para conocer la evolución hay que tomar datos nacionales más amplios.

Rey también criticó la reforma que están planteando desde el Ministerio a la que calificó de «populista» y lamentó que las Comunidades Autónomas se estén enterando de algunas propuestas por la prensa y no se les haya consultado cuando son «quienes pagan el sistema educativo», en referencia al tránsito de la FP básica a la ESO, que se titule por acuerdo favorable de claustro, el cambio en el sistema de evaluaciones, entre otras medidas. «Es deplorable», afirmó el consejero, quien recordó que «es verdad que no podemos exigir a todos los niños lo mismo, pero hay que exigir a cada niño lo máximo que pueda dar, no podemos rebajar el nivel». Para el responsable regional de Educación, «el paternalismo populista parece que está a favor del niño, pero en el fondo le perjudica».

Tras atender a los medios, Rey compartió con los alumnos de Bachillerato una charla sobre la importancia de la Constitución especialmente «en un tiempo que vive nuestro país, donde es más importante que nunca» y consideró fundamental «que nuestros escolares puedan conocer bien la Constitución porque no se puede defender lo que no se conoce».

Hoy, el consejero y el equipo directivo de su departamento celebran un Consejo de Dirección Abierto con representantes de la sociedad civil y por la tarde mantendrá una reunión con docentes.