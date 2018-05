Rey espera que la nueva apuesta ayude a mejorar la posición económica de la fábrica de Norma

El presidente de la Diputación, Luis Rey, manifestó ayer que, aunque «los cambios asustan», tiene plena confianza en el socio mayoritario de Norma Doors y en «la nueva apuesta económica» al unirse con Puertas Uniarte «con el fin de que ayude a mejorar la posición económica de la planta de San Leonardo».

Los socios minoritarios de Norma Doors (Diputación y Caja Rural) concedieron permiso a Tarragó, en el reciente Consejo de Administración, para iniciar una administración conjunta de las dos fábricas. Asimismo, los socios mayoritarios les dieron a conocer esta posibilidad de unión a principios de año, cuando iniciaron las conversaciones.

En este sentido, los miembros de la familia Tarragó explicaron a los miembros del Consejo que con esta operación se pretende consolidar un mercado «en el que habitualmente Norma no trabaja para así compatibilizar el mercado», según explicó el presidente, quien subrayó que ve con buenos ojos el planteamiento del socio industrial «porque tiene el objetivo de optimizar la planta de San Leonardo y a nosotros lo que más nos preocupa es que estos cambios no afecten al funcionamiento de la fábrica ni al empleo», significó.

En esta última reunión de socios también se dio a conocer que la unión de las dos empresas será al 50%, pero no está establecido como se va a quedar el nuevo accionariado. «No estamos en esa fase», aclaró Rey, quien agregó que «si finalmente se negocia una fusión o algo similar tendrán que acordar con nosotros la parte nuestra, pero todavía no estamos en esta fase», puntualizó.

Asimismo Rey aclaró que no le preocupa la situación en la que se quede la Diputación en el nuevo accionariado, dado que en algún momento la Diputación «tendrá que desaparecer de ahí porque es una situación anómala». No obstante, el presidente aseguró que no se ha hablado de hacerlo ahora, con los nuevos cambios empresariales que se avecinan en Norma Doors. Mencionó el pacto de socios al que llegaron los accionistas, con la entrada de la familia Tarragó, en el que se establecieron las posiciones de salida a la venta de las acciones, tanto las de la Caja Rural como las de la Diputación y que establecen determinados periodos de tiempo de acuerdo a los beneficios que obtenga la compañía.

La Diputación es titular en la actualidad de 2.700.000 acciones, lo que significa el 18% del capital social, tras una reducción del valor nominal de las mismas. La Institución salió al rescate de la empresa que había entrado en liquidación en el Juzgado.