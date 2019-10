Rey: «No se da aún el escenario para una moción de censura»

El PSOE no se plantea una moción de censura que desbanque al actual presidente de la Diputación, el popular Benito Serrano, al frente de la institución con el apoyo de Cs y la Ppso. Al menos de momento. «No estamos en el escenario para una moción de censura», dijo ayer el portavoz del Grupo Socialista, Luis Rey, quien cargó tintas contra la «nula gestión» del equipo de Serrano en sus 100 primeros días, por «vivir de las rentas» y ofrecer «pocos resultados».

Pese a la crítica, «el PSOE no se plantea todavía hacer ninguna moción de censura», reiteró el expresidente que, no obstante, ironizó con la posibilidad. «Tengo en el coche la caja corbatas que llevaba y un par de retratos que tenía en la mesa de presidente. Todavía no los he sacado por si acaso, teniendo en cuenta como se están poniendo las cosas».

Antes de cualquier paso en ese sentido, la oposición verá «cuál es la evolución de la gestión y si este desgobierno sigue en aumento», dijo el diputado que no eludió ahondar en la posibilidad. «Si un día el PSOE se plantea la moción será con un proyecto político para Soria, y podamos garantizarlo, no un acuerdo de distribución de sillas ni que valga 100.000 euros», remachó. Rey aludió asimismo a la convocatoria de las Generales del 10N, que «puede tener muchas repercusiones en el Gobierno de otras instituciones». Emplazó a dejar pasar el tiempo y «ver si somos capaces de tener un proyecto alternativo en esta provincia con algún grupo. Si eso se produce, podrá haber moción de censura...», dejando claro «a quien llame a la puerta» que el PSOE «no hace mociones de reparto de cuotas y poder, ni firmadas ante notario, sino con un proyecto importante». Respecto a un hipotético caso en que la Ppso pidiera Alcaldía de El Burgo (donde ganó la plataforma pero gobierna el PP y el PSOE), a cambio de apoyo en la Diputación, el portavoz socialista dijo que habría que analizarlo con los concejales de allí, puesto que fue la Agrupación Local del PSOE y los concejales «quienes decidieron entonces».

El PSOE de la Diputación puso nombres y apellidos a «cuestiones en las que el Equipo de Gobierno no avanza» y, a su juicio, «vive de las rentas». Una de ellas es las ayudas a la natalidad que, en opinión de los socialistas, «retrata la falta de gestión». El portavoz, Luis Rey, ironizó al respecto llegando a decir que «es probable que les lleguen (a los niños) cuando cumplan los 18».

El socialista desgranó otros proyectos de la institución provincial, en los que a su entender no se está avanzando, como los puntos de recogida de residuos municipales y las áreas de aportación y gestión, así como el modelo del servicio de bomberos, «que no gustaba pero que tampoco ponen ninguno nuevo», censuró el ex presidente. En el abanico de proyectos con parálisis se encuentran las normas subsidiarias provinciales, la oferta pública de empleo y una reunión con los sindicatos.

Y críticas también hacia la gestión del proyecto del Idae (cambio a led en el alumbrado de pueblos): «Es curioso que la clasificación de la mayor parte de los expedientes de las ofertas se haga días antes de la convocatoria de la comisión que habíamos solicitado nosotros para que se diera cuenta del proyecto. No tiene que ser la oposición la que les empuje para que salgan los temas. Primero pasa por Junta de Gobierno para luego poder decir en comisión que ya estaban clasificados».

El portavoz de la oposición se refirió al Plan Soria apuntando que era «un ejemplo más de desgobierno. El consejero ha dicho que el Plan era bueno para Soria y estaba dando resultados y aquí se dice que es malo y que las medidas no son buenas. A ver si entre ellos se ponen de acuerdo». El diputado diferenció los 4 millones que gestiona la Diputación del plan, en medidas demográficas, de los otros 80 «que deberían estar exigiendo ya a la Comunidad Autónoma para que se cumpliera en este ejercicio y que, lamentablemente, tampoco han hecho».

Rey acusó también a Serrano «de buscar la confrontación cuando no tiene gestión que ofrecer». Tampoco gusta a los socialistas el modelo de transparencia y participación del nuevo Equipo de Gobierno, a quien recomiendan convocar consejos de participación con todos los colectivos y también con la oposición, «lo que no se ha hecho todavía». Por último, el PSOE anunció que en breve presentará una propuesta para una modificación presupuestaria para impulsar proyectos.