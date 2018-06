Rey no descarta llevar a cabo una restauración total del CUS

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Luis Rey, admitió ayer que no descarta llevar a cabo una reforma total del edificio del Colegio Universitario de Soria (CUS). «Es necesario llevar a cabo una obra menor para que no se nos caiga y estamos estudiando si la Diputación puede ejecutar una obra parcial o total en el inmueble», explicó. Rey comentó que todavía «se está valorando» esta posibilidad, por lo que no ofreció más avances al respecto.

Ya a principios del mes de mayo, el presidente de la institución provincial avanzó que no se descartaba llevar a cabo actuaciones «en algunas zonas debido al mal estado» en el que se encuentra el edificio, ubicado en el centro de la capital soriana y que lleva años sin ser utilizado. Entonces explicó que se estaba valorando llevar a cabo obras de consolidación que tendrían como objetivo «evitar daños mayores», y es que el inmueble se está deteriorando al no estar en uso y no tener un mantenimiento. Tal vez el estado en el que se encuentra dificulta también la captación de interés por parte de los empresarios, y es que la Diputación Provincial preveía que el espacio pudiera convertirse en un establecimiento hotelero o que albergara opciones turísticas, como apartamentos, cada vez más demandados por los usuarios, al carecer la capital de dicha oferta.

La licitación del edificio, sin actividad desde que los estudios universitarios se trasladaron al campus de Los Pajaritos hace dos décadas, más al menos, quedó desierta después de que ninguna empresa o emprendedor del sector mostrara interés por él. Y es que puede que quien lo adquiera tenga que hacer frente al coste de la rehabilitación, que se antoja elevado debido al mal estado que presentan varias de sus estancias. El pliego, aprobado en octubre, recogía una cesión de 40 años al adjudicatario y un canon mínimo a percibir por la Diputación provincial de 71.142 euros anuales, con un periodo de carencia de tres años. Además fijaba 36 meses como plazo máximo para que el adjudicatario realizase las obras y pusiese en servicio el inmueble.