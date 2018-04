Rey reconoce la escasa ejecución al liquidar el Presupuesto de 2017

La corporación de la Diputación Provincial de Soria debatió ayer durante más de una hora sobre el resultado de la liquidación del Presupuesto de 2017 en el pleno ordinario, en el que el equipo de Gobierno dio cuenta de las cifras que no se sometieron a votación.

Una liquidación presupuestaria por la que el presidente de la Diputación, Luis Rey, recibió numerosas críticas de los diputados no adscritos y del PP que reprocharon al equipo de Gobierno socialista el escaso grado de ejecución de las cuentas del año pasado, que se quedó en el 62%, unos puntos por debajo de la de 2016. De los 73 millones de euros resultantes, después de incorporar modificaciones de crédito, la Diputación soriana cerró el año con 27 millones de euros sin ejecutar. La Institución concluyó el ejercicio con deuda cero y con un remanente de 25 millones de euros, un ahorro neto superior a 15 millones, un superávit de 4,7 millones y un resultado presupuestario ajustado de 12 millones de euros.

La oposición afeó al equipo de Rey sobre todo en la baja ejecución dentro del capítulo de inversiones, que de los 29,7 millones presupuestados se han quedado pendientes 16,5 millones, el 55,6%, según los datos facilitados por los no adscritos José Antonio de Miguel y Ascensión Pérez. Por su parte, el portavoz del PP, Jesús Ángel Peregrina, criticó la falta de agilidad y eficacia en esta ejecución y aseguró que «las cifras pueden ser muy mejorables». El presidente de la Diputación, Luis Rey, reconoció que «no estamos satisfechos con esta ejecución» y se comprometió a mejorar la gestión entre los plazos de adjudicación y la ejecución de las obras «que es donde nos retrasamos y es ahí donde tenemos que mejorar», aclaró.

Rey se defendió de las acusaciones de los diputados de la oposición. Se dirigió al diputado no adscrito José Antonio de Miguel a quien le reprochó que como presidente de la Comisión de Planes también tiene responsabilidad en el resultado del ejercicio presupuestario y aseguró que en este departamento la ejecución es baja, a la vez que recordó que los ayuntamientos tienen autonomía para licitar obra. «Voy a mirar cómo llevan los Planes sus ayuntamientos, a lo mejor la responsabilidad de la no ejecución de las obras es de ustedes y no de la Diputación», dijo, en referencia a los diputados de la oposición que son alcaldes en sus municipios.

Sin embargo, el presidente de la Diputación sí se mostró satisfecho con el volumen de proyectos que se han sacado para su adjudicación lo que permitió en 2017 presupuestar inversiones por valor de 29 millones de euros. Rey comparó estas cifras con las de ejercicios de los gobiernos del PP al frente de la Diputación y recordó que desde 2011 la cuantía de adjudicación de contratos no había sido tan elevada (21,3 millones). «Es fácil ejecutar la miseria», espetó Rey a la diputada no adscrita Ascensión Pérez, que ostentó la responsabilidad de vicepresidenta con el PP durante la pasada legislatura, «no se ejecuta igual cuando se manejan 13 que 30 millones de euros o hay muchos proyectos encima de la mesa o no hay iniciativas», significó Rey, en referencia a la gestión del PP al frente de la Diputación. «Si nosotros no hubiésemos hecho nada, no hubiésemos innovado o no hubiésemos presentado proyectos, como lo que hacía el PP, seguro que ejecutaríamos más», puntualizó el presidente que también reprobó a la oposición que aunque presentaron menos proyectos sus ejecuciones presupuestarias en la pasada legislatura no superaron en ninguna de las anualidades el 80% del grado de ejecución».

El presidente de la Diputación hizo hincapié en que hay dos maneras de hacer política, la primera es ir a presupuestos pequeños como los del 2012 o 2013, que implican un elevado grado de ejecución pero con pocos proyectos, o a un modelo en el que proyectos, como los derivados del Plan Soria, las escombreras, las infraestructuras turísticas para los ayuntamientos, las telecomunicaciones, los caminos rurales y las infraestructuras turísticas se incluyen en los presupuestos, gracias a los convenios con la Junta. Al depender de otras administraciones, Rey subrayó que existe una mayor dificultad para la ejecución de los mismos, aunque muchos de ellos se encuentran ya en fases de ordenamiento de pago.