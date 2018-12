Ribera del Duero cierra una campaña con alta producción

El Consejo Regulador de la Ribera del Duero se reunió ayer en el CEA Doña Jimena de San Esteban de Gormaz, para celebrar su pleno ordinario, «porque llevábamos mucho tiempo rondando la zona», según destacó su presidente, Enrique Pascual, quien agradeció el buen recibimiento de los sanestebeños.

Pascual quiso destacar el buen año que se presentan para la Ribera del Duero, y aunque todavía no está cerrado el informe completo y no se pueden ofrecer cifras divididas por provincias, lo cierto es que, esta añada se define con buenos datos, tanto de cantidad como de calidad. «Son datos muy satisfactorios», reconoció el presidente del Consejo, ya que «hemos tenido uva con mucha madurez y calidad y también con cantidad», lo que permite estar «satisfechos y contentos», especialmente tras el pasado año que fue nefasto. No contaban con cerrar una temporada como la actual, lo que les permite «seguir trabajando e intentar no perder mercado», asegurando que si se hubiera repetido las malos datos de 2017 (que aunque ofreció una buena calidad no hubo cantidad de uva) habría sido «catastrófico».

Además, desde el C.R.D.O también anunciaron que el sector vitivinícola está en crecimiento, y muestra de ello es que «cada año se van sumando bodegas a la Ribera del Duero y sobretodo, más viticultores», explicó Pascual, quien destacó que en los últimos años ha crecido no solo el número de empresas, sino también se cuenta con 150 productores más. «Está muy bien que se incorpore gente», afirmó el presidente del Consejo, quien además explicó que el sector se está profesionalizando y viviendo una renovación generacional, ya que se está incorporando gente joven. «Ha cambiado mucho la Ribera de hace 25 años a hoy», destacó, ilusionado ante un futuro que se promete «importante», gracias a las nuevas ideas y el trabajo que se está realizando.

«La Ribera del Duero soriana tiene esperanza», reconoció Pascual, quien explicó que a lo largo de la historia del Consejo Regulador no todas las zonas han ido a la misma velocidad, y que, aunque quizás la comarca soriana no ha avanzado tanto como otras de la Denominación de Origen, «no quita para que el futuro pueda ser tan bueno o mejor que la de cualquier otra zona», aseguró.

Ahora desde el Consejo Regulador el trabajo se centrará en la promoción de los vinos de Ribera del Duero. «Tenemos una estrategia que está bien marcada de internacionalización», destacó Pascual, explicando que mientras en el mercado nacional los vinos de Ribera están bien considerados «y son queridos», sin olvidar al consumidor nacional, donde «tenemos que estar presente», se va a trabajar «haciendo un hincapié especial en el internacional», donde todavía queda mucho trabajo por hacer y donde vaticinan que «si lo hacemos bien a la Ribera le espera un futuro prometedor», vaticinó.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz su alcaldesa, María Luisa Aguilera, quiso agradecer la celebración del pleno del Consejo Regulador en la localidad, como «un guiño de 35 años de constitución de este consejo», recordando que la localidad fue uno de los primeros municipios en apostar por la Ribera del Duero «y así tiene que continuar siendo», reconoció.

«Les hemos transmitido el buen momento que vive la Ribera soriana», explicó Aguilera y recordó que en estos momentos, la provincia de Soria está «muy activa y en concreto nuestro municipio», por lo que reiteró el agradecimiento al Consejo «por dar este espaldarazo».

La regidora sanestebeña explicó que desde el Consistorio, junto con las bodegas, se está trabajando en mejorar el sector enológico del municipio, agilizando trámites para incrementar el sector. Rememoró que se partió con una única bodega y poco terreno adscrito a la Denominación de Origen y que hoy, gracias al trabajo y la proyección de la Ribera, ha crecido en todo el suroeste soriano, con 15 bodegas ubicadas en el territorio soriano, que cuentan con un gran prestigio y reconocimiento, como argumentó la alcaldesa sanestebeña.

Entre las novedades del sector destaca el hecho de que en el vivero de empresas se hayan instalado dos nuevas bodegas, mientras otra tercera está buscando una ubicación, lo que incrementará la oferta vitivinícola. Además, como aseguró la regidora ribereña, «hemos conseguido un avance significativo, porque todas ellas van a invertir en enoturismo», poniendo de manifiesto la fuerte apuesta del sector, que se centra, además, en las variedades específicas de la zona.